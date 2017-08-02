"Gelir vergisi oranları da düşürülmeli"

Gelir Vergisi Kanununun toplumun tamamını ilgilendirdiğini, bu nedenle çok titiz ve ekonomi odaklı bir çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Türkiye genelinde bulunan 1,7 milyon esnafın gelir vergisi ile ilgili sorunlarını üyesi oldukları 3029 meslek odası, 82 odalar birliği ve 13 mesleki federasyon aracılığıyla topluyoruz. Bu sorunları, çözüm önerileri ile beraber en kısa sürede Vergi Konseyine sunacağız” şeklinde konuştu.

“YENİ GELİR VERGİSİ ADİL OLMALI”

Yeni bir Gelir Vergisi Kanununa ihtiyaç olduğunu artık herkesin kabul ettiğini ifade eden Palandöken, “Halen yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanununun temelleri 70 yıl önce Alman Profesör Neumark tarafından atılmıştı. Özü itibariyle 67 yıllık olan Kanunu, günümüzün sosyal ve ekonomik koşullarına uyarlayabilmek için yıllardır yamalı bohçaya çevirdik. Yeniden kaleme alınacak olan kanunun, basit, anlaşılır ve hepsinden önce adil bir vergileme ilkesi çerçevesinde hazırlanması gerekir” sözlerine yer verdi.

GELİR VERGİSİ ORANLARI DA DÜŞÜRÜLMELİ

Kurumlar vergisi oranının indirilmesi yönündeki adımları olumlu bulduğunu da söyleyen Palandöken, “Uluslararası vergi rekabeti tüm dünyada gelir üzerinden alınan vergileri aşağı yönde baskılıyor. Ülkemiz yabancı sermayeyi daha çok çekebilmek için bu tür adımlar atmalıdır. Ancak, büyük kurumların ödeyeceği vergi azalırken, küçük işletmelerin vergi oranlarının aynı kalması kabul edilemez. Nitekim, sanayinin ve ticaretin fidanlığı olan esnaf ve sanatkârlar ile küçük işletmelere her türlü destek ve teşviğin sağlanması, hem gelecek için önemli bir yatırım hem de anayasanın bir gereğidir” dedi.