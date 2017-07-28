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    Gelip geçen yol sormasın diye maketini dikti...

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 14:27Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 14:33

    İzmir'in Çeşme İlçesi Alaçatı’da market işletmecisi Cafer Sönmez, kendisine sürekli yol tarifi sorulmasından bıktığını söyleyerek işyerinin önüne maketini koydu.

    Sönmez, birebir ölçülerde yaptırdığı iki maketten birine Alaçatı Port yönüne giden yolun tarifini, diğerine de Alaçatı merkezine giden yolun tarifini yazarak marketin önüne koydu.

    Sönmez "İnsanlar, hayırlı işler bile demeden yol tarifini alıp gitmek istiyor. Hatta dükkanımdan içeri girmeden, aracının kornasını çalarak beni yanına çağırıyorlar. Yani işi gücü bırakıp, yanına giderek yol tarif etmek durumunda kalıyorum" dedi.

    Çok sorulan iki yönü, yaptırdığı maketine yazdığını anlatan Cafer Sönmez, "Bunlardan biri 'Alaçatı merkeze nasıl giderim?’ diğeri de 'Sahil yönüne nasıl giderim?’ sorusu. Maketlerimi yaptırarak çözüm üretmeye çalıştım. İnsanlar maketime baksın. Maketin yanındaki yol tarifini okuyarak hızlı bir şekilde yoluna devam etsin, dedik. Böylece ben de dükkanımda rahatça işimi yaparım diye düşündüm. İnsanların tepkileri de oldukça güzel" diye konuştu.

    "MİZAH VE ESPRİYLE MESAJ VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

    Marketin içerisinde küçük notlarla bazı mesajlar verdiğini de anlatan Cafer Sönmez, "Örneğin insanlar çakmağı oyuncak yapıyorlar. Hemen çakmaklara küçük bir not yazdım; ’Çakmağı üçüncü kez yakan sahibi olur.’ İnsanlar bir iki denedikten sonra notu görünce, ’Üçüncüyü yakarsam bakkal bana bunu satacak’ deyip bırakıyor. Mizah ve espriyle mesaj vermeye çalışıyorum. Mizah, bizim olmazsa olmazımız" dedi.

    Gelip geçen yol sormasın diye maketini dikti...

    Etiketler: Market , yol tarifi , Alaçatı
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