Gelinlikleri görünce evlenesim geldi

Bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilen If Wedding Fashion - İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, görkemli bir defile ve ödül töreniyle sona erdi. Elf Ajans tarafından ilk kez düzenlenen Wedding Style Awards gecesinde, Türkiye’deki gelinlik, abiye ve damatlık sektörünün en güçlü firmaları ile önde gelen modacıların en yeni tasarımları sergilendi. Koreografisi Serkan Duman ve Gökhan Duman tarafından yapılan defilede, her firmanın sadece 1 ürünü sunulurken, podyumların deneyimli mankenleri Deniz Pulaş, Sema Şimşek ve Ebru Ürün de 3 tane siyah renkte ve aynı modeldeki kostümü giyerek yıllar sonra ilk kez aynı anda podyuma çıktı.

Ünlü mankenler Şebnem Schaefer, Irmak Atuk ve Günay Musayeva’nın da yer aldığı gecenin müzikli dakikalarında ise ünlü popçu ve söz yazarı Sinan Akçıl sahne aldı. Mini konser vererek 3 parça seslendiren Akçıl, “Bugün o kadar çok gelinlik gördüm ki, ben de evlenmeye karar verdim. Yarın öbür gün neden bir anda evlendin derlerse, sorumlusu bu fuardır” yorumunu yaptı.

"Egolar yüzünden sanat camiasında evlilikler yürümüyor"

Pek çok popçunun evlendiğini ancak kendisinin bir süre daha bekar kalmaya niyetli olduğunu belirten ünlü şarkıcı, “Evleneceğim kişinin belli bir kriteri yok. Bir anda evlenmeye karar verip hayatı o kişiyle geçirebilir miyim diye düşünüyorsun. Ömrünü onunla geçirebileceğin sıcaklığı yakalıyorsan, o zaman zaten kriter falan yalan oluyor” dedi.