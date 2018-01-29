Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Salon salon gelini aradılar, kurtarmak için düğünün bitmesini beklediler

    Salon salon gelini aradılar, kurtarmak için düğünün bitmesini beklediler

    İHA
    29.01.2018 - 10:53 | Son Güncelleme:

    Mardin’de 14 yaşındaki çocuğun evlendirildiği ihbarını alan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çocuk gelini kurtarmak için film sahnesini aratmayan operasyon düzenledi. 14 yaşında ailesi tarafından kendisinden 10 yaş büyük M.A.E.İ. ile zorla evlendirilen ve düğünü yapılan D.K., saatler süren operasyonla gelin olarak gittiği evden kurtarılıp devlet korumasına alındı. 

    Mardin’in Kızıltepe ilçesi Yenimahalle’de Cumartesi günü 14 yaşında bir kız çocuğunun evlendirildiği ihbarını alan Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çocuk şube polisleri, 14 yaşında evlendirilen ve düğün salonunda yüzlerce kişinin katılımıyla düğünü yapılan D.K.’yı çocuk gelin olmaktan kurtarmak için seferber oldu. 

    DEDEKTİF GİBİ ÇOCUK GELİN ARADILAR

    Ellerinde sadece bir telefon numarası olan ve dedektif gibi 14 yaşındaki çocuk gelini arayan ekipler, 5 saat süren çalışmanın ardından çocuk gelinin yerini tespit ederek operasyon düğmesine bastı. Ekipler ellerindeki numaradan ve kuaför adresinden yola çıkarak başlattıkları çalışma ile Kızıltepe ilçesindeki tüm düğün salonlarını takip etti. Çocuk gelinin profiline uygun bir düğün salonunda yapılan düğün merasimini inceleyen ekipler, olay çıkmaması için saatlerce düğünün bitmesini bekledi.

    Salon salon gelini aradılar, kurtarmak için düğünün bitmesini beklediler


    MARDİN ASP’DE KRİZ MASASI OLUŞTURULDU 

    Mardin ASP İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, bakanlık yetkilileri, Mardin Valiliği ve emniyeti ile birlikte kriz masası oluşturarak bir çocuğu gelin olmaktan kurtarmak için saatlerce süren mücadeleyi anlattı. ASP İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, akşam saat 20.00 sıralarında gelen ihbar üzerine 12 kişilik bir ekiple harekete geçtiklerini belirterek, “Bakanlığımız, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Mardin İl Emniyet Müdürüne konuyu iletmemizin ardından 14 yaşında ailesi tarafından zorla verildiğini tespit ettiğimiz kızımızı kurtarmak için dakikalar ile yarıştık” dedi. 

    KUAFÖR TEYZESİYMİŞ

    Ellerinde sadece telefon numarası olduğunu belirten Efetürk, “Aradığımız numara kuaföre aitti, telefonda böyle bir gelin olmadığını iddia etti. Ama işin peşini bırakmadık ve takibe devam ettik. O kuaför kızın teyzesi çıktı” diye konuştu.

    “DÜĞÜNDE OLAY ÇIKMASIN DİYE SAATLERCE BEKLEDİK”

    ASP Mardin İl Müdürü Efetürk, düğün çok kalabalık olduğun için kızı almak için düğünün bitmesini beklediklerini söyledi. Efetürk, şunları söyledi: 
    "İhbarı aldıktan sonra nöbetçi müdürümüz, kuruluş müdürümüz, meslek elemanlarımız ile birlikte bu ihbarı değerlendirdik. Sadece elimizde çocuk gelinin gittiği kuaförün numarası vardı. Biz bundan yola çıktık. Bu numarada 'yanlış ihbar' dedi. Biz de Kızıltepe ilçesi olunca Valimiz ve Bakanımızın talimatları gereği tüm düğün salonlarını dolaştık. Şahsın eşkaline uygun bir yer tespit edildi. Çocuk şube ekiplerince düğün kontrol altına alındı. Düğünden kızı almamız çok riskliydi. Düğünün bitmesini bekledik. Düğünden eve doğru giderken yaşı küçük kızı ve damadı aldık. Sabah 06.00'ya kadar çalışmalarımız sürdü. Kızımız devlet koruması altına alındı. Kızımızın sağlığı çok iyi. 13 yaşını bitirmiş 14 yaşına girmiş kızımız. Şuan gayet iyi daha da iyi olacak. Devletimiz korumasında.”

    Konuyla ilgili damat M.A.E.İ. (24) ve aileler polisler tarafından gözaltına alınırken, çocuk yaşta zorla evlendirilen 14 yaşındaki D.K. devletin koruması altına alındı. Çocuk gelinin evlendirilmesi ile ilgili aileler ve damat hakkında geniş çaplı soruşturma sürüyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: aile bakanlığı , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri