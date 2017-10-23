Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Gelini düğünde hastanelik etmişlerdi... Ve damat konuştu

    Gelini düğünde hastanelik etmişlerdi... Ve damat konuştu

    AA
    23.10.2017 - 13:29 | Son Güncelleme:

    Samsun'un İlkadım ilçesinde dün bir düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelinin de aralarında olduğu 12 kişi darbedilerek yaralandı. Kavganın ardından damat, gelinin ailesini suçladı. 20 gün önce tanışıp düğün yaptıklarını anlatan damat Bilal Akhan, kız tarafı takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktığını öne sürdü.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Düğünde takı kavgası gelini hastanelik etti
    • Düğünde takı kavgası gelini hastanelik etti
    • Düğünde takı kavgası gelini hastanelik etti
    • Düğünde takı kavgası gelini hastanelik etti

    Adliye girişinde gazetecilere açıklama yapan damat Bilal Akhan (23), D.B. ile yaklaşık 20 gün önce akrabası aracılığıyla tanışıp evlenmeye karar verdiklerini söyledi.

    İki hafta süren söz ve nişanın ardından resmi nikah kıydıklarını belirten Akhan, dün düğün sırasında kız tarafı takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktığını öne sürdü.

    Dolandırıldığını iddia eden Akhan, "Babam ve akrabalarım tarafından takılar takıldıktan sonra kız ile annesi aralarında konuştu. Bana takılan takıları bile abisi ceketimden söktü aldı. Bunlar takılar ve paranın peşinde. Ben 5 bin lira süt parası verdim, onu ve takılarımı geri istiyorum. Resmi nikahım var. Şu an boşanma davası açmadım. Paramı getirmeden boşanma davası açmayacağım." diye konuştu.

    Düğünde takı kavgası... Gelin hastanelik olduDüğünde takı kavgası... Gelin hastanelik oldu

    Düğüne kız tarafının silah ve bıçaklarla geldiğini, kız tarafının bayılma numarası yapan eşini altınlarla kaçırdığını öne süren Akhan, gelinin ambulansla hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

    Damadın babası Ömer Akhan (48) da oğlunun düğünü için 25 bin lira kredi çektiğini, yaklaşık 45 bin lira harcadığını söyledi.

    Damat Akhan, açıklamasının ardından dolandırıldığı iddiasıyla eşi ve ailesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    İlkadım ilçesinde dün düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelinin de aralarında olduğu 12 kişi darbedilerek yaralanmıştı.

    Etiketler: samsun , dayak yiyen gelin , düğünde geline dayak
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri