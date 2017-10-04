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    Gelin ve damada kaza şoku

    İHA
    04.10.2017 - 21:45 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, düğün öncesi fotoğraf çektirmeye giden gelin ve damadın içinde bulunduğu araç konvoyu kaza yaptı.

    Edinilen bilgilere göre olay, saat 18.00 sıralarında Koru Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

    Koru sahilinde fotoğraf çektirmek için yola çıkan gelin ve damadın içinde bulunduğu otomobilin önünde seyreden E.Ö.’nün (26) kullandığı 07 N 2606 plakalı otomobil, yola çıkan 11 yaşındaki Arda Çoban’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Gelin ve damada kaza şoku

    Kaza yapan otomobilin arkasındaki araçta seyir halinde olan gelin kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu.

    Gelin ve damada kaza şoku

    Beyninde ödem oluştuğu belirtilen Arda Çoban, Alanya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Etiketler: antalya , kaza , gelin , damat , Gazipaşa
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