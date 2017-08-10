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    Gelin dehşeti! Öldürdü, halıya sarıp komşularına taşıttırdı

    İHA
    10 Ağustos 2017 - 08:03Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 08:03

    İstanbul Gaziosmanpaşa’da Suriyeli bir kadın tartıştığı kayınvalidesini boğarak öldürdü. Kayınvalidesinin cesedini sardığı halıyla önce çöpe taşıyan daha sonra yeniden eve getiren kadın kaçmaya çalışırken yakalandı.

    Olay, geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi işe gittikten sonra 3 çocuğu ile birlikte evde kalan 23 yaşındaki Leyla S., bir süre sonra 72 yaşındaki kayınvalidesi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kayınvalidesinin kendisine tokat atması üzerine şüpheli Leyla S. kayınvalidesini boğarak öldürdü. Daha sonra cesedini halıya sardığı kayınvalidesini sokaktaki çöpe taşımaya çalıştı. Tek başına zorlanan şüpheli Leyla S., çevredeki komşularından yardım istedi. İçerisinde ceset olduğundan habersiz olan komşularının yardımıyla kayınvalidesinin cesedinin içinde bulunduğu halıyı çöp tenekesine taşıyan şüpheli Leyla S., yakalanacağı korkusuyla bir süre sonra cesede sarılı halıyı çevredekilerin yardımıyla yeniden eve taşıdı. Zanlı Leyla S. evden kaçmak için hazırlık yaparken durumdan şüphelenen bazı vatandaşların bildirmesi üzerine polis ekiplerinin adrese gelmesiyle gözaltına alındı.

    Halıya sarılı cesedin taşınması kameradaSuçunu itiraf eden Leyla S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken halı içerisindeki cesedin çöpe taşınması güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde kadının komşusu yardımıyla içerisinde ceset bulunan halıyı taşıdığı görülüyor. Görüntülerde bir süre sonra yine aynı kadının bu kez halıyı başka vatandaşların yardımıyla eve getirdiği görülüyor. 

    Etiketler: istanbul , Cinayet , kayınvalide cinayeti
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