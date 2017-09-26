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    Gelin arabasından para almak isterken dehşet! Damat ağır yaralı...

    AA / Fotoğraf: Temsili
    26.09.2017 - 16:53 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 16:55

    Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gelin arabasında bulunan damat ile gelinin kız kardeşi, para almak isteyen gruptaki bir kişinin elindeki av tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu yaralandı. Başından vurulan damadın durumu ağır.

    İlçeye bağlı Kozan köyünde oturan damat Şerafettin Kapçak, amcasının kızı olan gelin Esra Kapçak ve kardeşi Necla Kapçak'ın bulunduğu gelin arabasının da yer aldığı düğün konvoyu, aynı köyde düzenlenecek düğün töreni öncesi köyde tur atmaya başladı.

    Gelinin söz konusu köydeki evinden alınmasının ardından yakındaki damat evine getirilmesinden önce atılan tur sırasında konvoyu gören ve aralarında E.Y. ile M.Y'nin de bulunduğu bazı gençler para almak için konvoyun önüne kesti.

    Gençler arasında para almak için yaşanan koşuşturma sırasında gruptakilerden birinin elindeki av tüfeği ateş aldı.

    Olayda, gelin arabasının arka koltuğunda oturan Şerafettin Kapçak ile ön koltukta oturan Necla Kapçak vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

    Vatandaşlarca Erzurum'daki Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan damat Şerafettin Kapçak, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    BAŞINDAN VURULAN DAMADIN DURUMU AĞIR

    Başına saçma isabet eden ve ameliyata alınan damadın sağlık durumunun ağır, Necla Kapçak'ın ise iyi olduğu belirtildi.

    Olay öncesi ellerinde tüfek bulunduğu öne sürülen ancak hangisinin ateşlediği henüz anlaşılamayan E.Y. ile M.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
    Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Etiketler: Düğün , kars , av tüfeği
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