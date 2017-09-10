Gelibolu’ya 15 yeni şehitlik

1915 Çanakkale Kara Savaşları’nda Gelibolu Yarımadası’nda binlerce insan hayatını kaybetti. Bir çoğu kara savaşları sırasında tören bile yapılamadan cephe gerisinde oldukları yerde gömüldüler. Cephe hastanelerinin yakınlarında da pek çok mezarlık oluşturuldu. Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (ÇATAB) bu mezarlıklardan tespit edilen 15 yeni noktaya şehitlik yapmak için “Gelibolu Yarımadası Barış Parkı Uluslararası Fikir ve Tasarım Yarışması” düzenledi. Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, mühendislik, kentsel tasarım projeleri, bölge planlama ve güzel sanat eserleri yarışma yönetmeliği dahilinde ulusal ön seçimli fikir projesi olduğu açıklandı. Yarışma ile doğaya saygılı, çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, mesleki etik değerlerin pekişmesi ve ekiplerin uluslararası rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlandı. Başvurular 8 Eylül’de sona eriyor. 12 Aralık’a kadar teslim alınacak projelerin sonuçları 9 Ocak 2018’de açıklanacak.

15 AYRI ANIT

Jüri, katılımcılara hitaben hazırladığı raporda 15 yeni şehitliğin bir şarapnelin patlamasından sonra bütün parçaların her yere dağılmasına benzediği belirtilerek şu ifadelere yer verdi: “Bu şehitlikler uzun yıllar önce yapılmış haritanın izleri sürülerek bugün araştırmalar sonucu yerleri tespit edilen, kilometreler boyunca yaygın bir şekilde bulunan alanlardır. Bunların bir kısmı yarımadanın güney bölgesinde, daha önce düzenlemeleri yapılmış olan şehitliklerimiz ve diğer devletlerin anma mekanlarının yakın çevresinde yer alır. Kuzeydeki bölgede olanlar ise bugün güneyde bulunan ve bilinen şehitliklerden uzakta dağınık haldedir. Yerleri karakter olarak bazen birbirinden farklı özellikler taşısa da her nasılsa sanki yeniden bir zincirin halkaları olmayı isterler, ya da yukarıdaki nitelikleri de göz önüne alınarak bir bütün hikâyenin, parçalara ayrılmış bir bütünün içinde yeniden bütün bir senaryonun parçaları olmayı beklerler.”

BARIŞA VURGU

Juri ayrıca yarışmacılardan barış vurgusuna dikkat etmelerini isteyerek “Kaybettiklerimizin yattığı bu kalıntılar, biten savaşın, hala belleğimizde var olan izlerinin ve şimdiki barışın bir araya geldiği, anıtsal ve kutsal yerlerdir. Resmedilen bu ortamda farklı disiplinlerden bir araya gelerek oluşturulacak yarışmacı ekiplerden sözü edilen bu bütünlüğü, herhangi bir şekilde bu senaryoyu ve bu birlikteliği tasarımlarına yansıtmaları, özellikle beklenmektedir” çağrısı yaptı.