Gelibolu'da şaşkına çeviren görüntü

Tarihi yarımadada her yıl Avustralyalıların 25 Nisan'da Anzak törenlerini düzenledikleri Lone Pine Anıt ve Mezarlığı yakınlarında dolaşan tilki, ziyaretçilerle yaşadığı iletişim sayesinde evcilleşti.



Binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin akın ettiği yarımadanın kuzey bölümünde yer alan Lone Pine (Tek Çam) anıt ve mezarlarının olduğu güzergahta sabah ve akşam saatlerinde yol kenarına çıkan tilki, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.



Tilkiye yiyecekler veren vatandaşlar, bu yakınlıklarını da zaman zaman cep telefonları ile kaydediyor. Taksi esnafından Anıl Dinç, yaptığı açıklamada, taksiyle bir turisti gezdirirken Lone Pine Anıtı'ndan Kanlısırt istikametine doğru ilerlediği sırada bir tilkinin kendisine doğru geldiğini fark ettiğini anlattı.







Dinç, "35 yıldır bölgedeki şehitlik anıt ve mezarlara yerli ve yabancı tursitleri getiriyorum, ömrümde böyle bir şey görmedim. Tilki adeta evcil bir hayvana dönüşmüş. Daha sonradan öğrendim ki bölgeye gelen ziyaretçiler tilkiye çeşitli yiyecekler veriyormuş. O da bu şekilde kedi, köpek gibi sakin bir hayvana dönüşmüş." dedi.



Bölgede görüntülenen tilki, sıcakkanlı hareketleriyle objektiflere adeta poz verdi. Günlük hayatın bir parçası haline gelen kedi ve köpekler gibi insanlarla yaşamaya alışan tilki, karnını doyurduktan sonra tarihi yarımadadaki yaşam alanına geri dönüyor.