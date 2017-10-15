Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Gelibolu'da şaşkına çeviren görüntü

    Gelibolu'da şaşkına çeviren görüntü

    AA
    15.10.2017 - 10:42 | Son Güncelleme:

    Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda yaşayan ve evcilleşen bir tilki, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Bölgede taksicilik yapan Anıl Dinç, '35 yıldır bölgeye turist getiriyorum, ömrümde böyle bir şey görmedim' dedi.

    Tarihi yarımadada her yıl Avustralyalıların 25 Nisan'da Anzak törenlerini düzenledikleri Lone Pine Anıt ve Mezarlığı yakınlarında dolaşan tilki, ziyaretçilerle yaşadığı iletişim sayesinde evcilleşti.

    Binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin akın ettiği yarımadanın kuzey bölümünde yer alan Lone Pine (Tek Çam) anıt ve mezarlarının olduğu güzergahta sabah ve akşam saatlerinde yol kenarına çıkan tilki, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

    Tilkiye yiyecekler veren vatandaşlar, bu yakınlıklarını da zaman zaman cep telefonları ile kaydediyor.  Taksi esnafından Anıl Dinç, yaptığı açıklamada, taksiyle bir turisti gezdirirken Lone Pine Anıtı'ndan Kanlısırt istikametine doğru ilerlediği sırada bir tilkinin kendisine doğru geldiğini fark ettiğini anlattı.

    Geliboluda şaşkına çeviren görüntü

    Dinç, "35 yıldır bölgedeki şehitlik anıt ve mezarlara yerli ve yabancı tursitleri getiriyorum, ömrümde böyle bir şey görmedim. Tilki adeta evcil bir hayvana dönüşmüş. Daha sonradan öğrendim ki bölgeye gelen ziyaretçiler tilkiye çeşitli yiyecekler veriyormuş. O da bu şekilde kedi, köpek gibi sakin bir hayvana dönüşmüş." dedi.

    Bölgede görüntülenen tilki, sıcakkanlı hareketleriyle objektiflere adeta poz verdi.  Günlük hayatın bir parçası haline gelen kedi ve köpekler gibi insanlarla yaşamaya alışan tilki, karnını doyurduktan sonra tarihi yarımadadaki yaşam alanına geri dönüyor.

    Etiketler: Çanakkale , Gelibolu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri