Gelecekten geldiğini iddia eden adam tutuklandı

ABD'nin Wyoming eyaletinde gelecekten geldiğini iddia eden Bryant Johnson tutuklandı. 2048 yılından geldiğini iddia eden Johnson uzaylıların dünyayı işgal ettiğini iddia ederek belediye başkanıyla görüşmek istedi.

Bölgeye giden polis ekipleri Johnson'u sakinleştirmek istedi. Johnson polislere uzaylıların kendisini sarhoş ettiğini ve gelecekten gönderdiğini söyledi.

Sarhoş adam işgalin 2018 yılında başladığını iddia etti. Johnson ayrıca 2018'e gelmek istediğini yanlışlıkla 2017'e geldiğini söyledi.