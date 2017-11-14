Gelecekte öncelik yenilenebilir enerji ve gazın

Rapora göre, önümüzdeki 25 yılda dünyanın artan enerji ihtiyacı öncelikle yenilenebilir enerji ve doğalgaz ile karşılanacak. Azalan maliyetler güneş enerjisini en ucuz yeni elektrik üretim kaynağına dönüştürecek. Raporda, ABD’de petrol ve doğalgazda üretimin yeniden canlanması, yenilenebilir enerjide maliyetin keskin şekilde düşmesi ve elektrifikasyonun büyümesinin, küresel enerji sisteminin yüzünü değiştirdiği ve enerji talebini karşılama yollarını alt üst ettiği belirtiliyor.IEA, bu değişimde Çin’deki temiz ve daha çeşitli enerji karışımının önemli rol oynadığını vurgularken, üretimde güneş enerjisinin maliyetinin düşmesinin de rol oynayacağını kaydediyor.

PETROLÜN ÖLÜM İLANI DEĞİL

IEA Dünya Enerji Görünümü raporu dün yayınlandı. İşte WEO 2017’ye göre önümüzdeki 20 yılda küresel enerji sistemini etkileyecek başlıca dört faktör: 1) ABD tartışılmaz küresel petrol ve gaz lideri haline geliyor, 2) Düşen maliyetler sayesinde yenilenebilir kaynaklar hızlı bir şekilde devreye giriyor, 3) Enerji karışımında elektriğin payı artıyor, 4) Çin’in yeni stratejisi onu daha temiz bir büyümeye moduna sokuyor, bunun etkileri olacak. Diğer yandan Avrupa Birliği’nde rüzgar, 2030’dan hemen sonra başlıca elektrik kaynağı haline gelecek. IEA Başkanı Fatih Birol, “Çin ve Hindistan dahil olmak üzere birçok yerde en düşük maliyetli elektrik üretim kaynağı haline geldiğinden, güneş enerjisi küresel enerji pazarlarında öne geçiyor” diyor. Hükümetlerin desteği ve düşen batarya maliyetleri ile elektrikli araçların hızlı şeritte bulunduğunu da söyleyen Birol, “Ancak petrolün ölüm ilanını yazmak için çok erken. Çünkü kamyonlar, petrokimya, nakliye ve havacılıkta büyüme petrol talebini artırmaya devam ediyor” diyor. IEA’nın “Yeni Politikalar Senaryosu” uyarınca, petrol fiyatı 2020’lerin ortalarına kadar 83 dolara yükselmeye devam edecek. IEA, 2025’e kadar yolda 50 milyon ve 2040’a kadar 300 milyon elektrikli araç olacağını tahmin ediyor. Bunun küresel petrol talebini günde yalnızca 2.5 milyon varil azaltması bekleniyor.