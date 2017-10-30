"Gelecekte her şey cep telefonuna bağlı olacak"

Göran Marby, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki internet kullanıcılarına servis sunduklarını ifade etti. İnternetin küresel olduğunu belirten Marby, "Bu yüzden internet insanların hayatına nüfus etmiş durumda." dedi. Marby, bugün dijitali ve buna benzer teknolojilerin konuşulduğunu 10 yıl önceki teknolojinin bugün ile aynı olmadığını kaydetti.



ICANN gibi bir organizasyonun daha önce hiç bulunmadığını belirten Marby, "Bizim herhangi bir şeyle benzerliğimiz yok. Biz karşılaştırılamayız. Çünkü internet insan yaşamının her tarafında." dedi.



Marby, "Biz bu küçük dünyanın daha güzel olması için katkıda bulunuyoruz. Çünkü internetin dünyayı daha iyi yaşanılacak hale getireceğine inanıyoruz." diye konuştu.



"İnternetini korumalı ve geliştirmelisin"



İnternetin öngörülebilirlilik yarattığını, öngörülebilirliğin yatırımı, yatırımında fırsatları yarattığının altını çizen Marby, şunları kaydetti:



"İnternet benzersiz bir şey. Sen bir internete sahipsin, ben de... Eğer öngörü yapmak istiyorsan internetini korumalı ve geliştirmelisin. İnternetin 5 sene sonra nerede olacağını bilmiyorum. Akıllı telefonların hızı interneti değiştirdi. Bu kısım teknoloji çok değişti. Mesela Facebook, Snapchat, Instagram gibi birçok şey çok hızlı oldu. İnternetin altında yatan bizim temsil ettiğimiz internet değişmedi aynı."



Marby, gelecekte internet kullanımının cep telefonu cihazlarından olacağını belirterek, "Tekerlekler cep telefonları tarafından kontrol edilecek ve her şey cep telefonlarına bağlı olacak." açıklamasında bulundu.



İstanbul'da nitelikli insanlar bulunduğu için burada bölge ofisi açtıklarını kaydeden Marby, "Bizim dünyada çok ofisimiz yok. Nitelikli insanlar olması bizim için çok önemli." yorumunu yaptı.



Marby, "Dünyada 3,5-4 milyar internet kullanıcısı var. Ortadoğu ve Türkiye'de toplam 750 milyon kişinin 220 milyonu internet kullanıcısı. Türkiye'de 40 milyon internet abonesi var." dedi.



Marby, ICANN'in yıllık toplantılarından biri olan ICANN60'ın, 28 Ekim-3 Kasım'da Abu Dhabi'de gerçekleşeceğini ve Türkiye'den insanların da bu toplantıya internet üzerinde katılabileceğini belirtti.