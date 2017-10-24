Gelecek yılın gözde yerleri

Güney Amerika ülkesi Şili, 2018’de gezilecek en iyi ülke olurken, onu Güney Kore ve Portekiz takip etti. En iyi şehirler listesinde ise başı Katalonya kriziyle uğraşan İspanya’nın Sevilla kenti çekti. Endülüs merkezini, ABD’nin Detroit şehri ile Avustralya’nın başkenti Canberra izledi. Gidilecek bölgeler listesinde ise ilk sırada Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast ile Causeway Coast yer aldı. İkinci sırada ABD’in Alaska eyaleti gelirken, onu Slovenya’nın Julian Alpleri izledi. Uygun tatilde ise Estonya’nın başkenti Tallinn, Kanarya Adaları’ndan Lanzarote ve ABD’nin güneybatı eyaleti Arizona sırasıyla ilk üç sırada yer alıyor. Lonely Planet’ın 2018 listesinde Türkiye ise yer almadı.