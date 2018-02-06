Gelecek iPhone'lar Intel'den mi güç alacak?

Qualcomm Çin'de iPhone satışının ve üretiminin durdurulması talebi ile mahkemeye gitmişti. Bu olaydan sonuç alamayan Qualcomm, yeni davalar ile hukuki savaşı giderek büyütmeye devam ediyor. Qualcomm'un bu davranışları üzerine Apple ile Intel yakınlaşması başlamıştı. KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, yeni satışa sunulacak olan iPhone modellerinde ana tedarikçinin Intel olabileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz Kasım ayında yayınlanan raporda ise 4x4 MIMO yongalarını kullanarak Apple'ın LTE hızlarında yükselişe gitmeyi planladığı görülüyor. Aynı zamanda Qualcomm ile olan ilişkiye son vererek, sadece yüzde 30 bir alım gerçekleştirileceği de söylenmişti. Yeni ortaya çıkan raporda ise bu yüzde 30'luk bir alımın da yapılmayacağı yer alıyor. Yani Apple yonga ihtiyacını tamamen Intel'den karşılayacak. Qualcomm yongalar Intel yongalarına göre daha iyi performans gösteriyor. Apple bu karar ile ortaya çıkan farkı kapatmayı hedefliyor. Raporada yer alan bilgilere göre en büyük sıkıntının Intel'in 5G'ye tam olarak hazırlanamama ihtimali belirtiliyor. Ayrıca raporda Intel'in, iPhone'larda kullanılmasını planladığı yeni yongasının aynı anda aktif olan çift sim kart desteğine de sahip olabileceği ihtimali de yer alıyor.