Hem ilkgençlik çağındaki bir kızın zihnine girmeyi hem de merak duygusunu diri tutmayı başarmışsınız. Bu ilk romanınız, büyüme evresini başa çıkamayacağı kadar zor problemler eşliğinde geçiren -her yeni yaşında içinden bir insan daha çıkan- bir genç kız üzerine yazma fikri nasıl oluştu?

Fikir; kızım üniversite için evden ayrılırken geldi. Fotoğraflarına bakıyordum; bebeklik fotoğrafları, çocukluk halleri, altı yaşındaki hali... Kendimi “Keşke kızımın bu halleri yanımda olsaydı” derken buldum. Sonra kendimi düşündüm; bilirsiniz, insanın gece kirli bırakığı bulaşıkları sabah yıkamak zorunda kaldınca kendine nasıl kızdığını ya da bir sınava sıkı çalışıp başarılı olduğunda nasıl memnun olduğunu... Ve şunu sordum: Ya insanın kendisinin bir önceki versiyonları gerçekten var olmaya, yaşamaya devam etseydi? Ya insanın; gelecekteki halini devralmaya hazır bir ‘gelecek versiyonu’ olsaydı?” Bunlar ‘büyüme’ düşüncesiyle birleşti; kızlarımın ergenlik çağındaki arkadaşlarıyla çok fazla vakit geçiriyorum ve hepsinin şu veya bu şekilde problemleri var. Onların yaşındayken ben de aynı durumdaydım. İlkgençlik çağı, insan hayatının korkutucu bir dönemi: Geleceğinizin eşiğindesiniz; düşecek misiniz, uçacak mısınız?

İnsan kendini farklı Teva’larla kıyaslarken buluyor. Teva’lar arasında bir favoriniz var mı?

Güzel soru! ‘Altı’ için yüreğim cız ediyor; o yaşlardayken çok hüzünlü bir kızdım ve’Altı’yı yazarken bazı anıların arasında kayboldum. Ama çok tutkulu, öfkeli, kaybolmuş olan ama bu nedenle de bir o kadar kararlı ve tuhaf bir biçimde güçlü olan ‘15’ de yumuşak noktam.





Siz kendi çocuklarınızın ilkgençlik dönemleriyle nasıl başa çıktınız?

Hâlâ başa çıkmaya çalışıyorum! Çok zor, insan çok kolay hata yapabilir; çok yumuşak ya da aksine çok sıkı olmak ya da çok fazla müdahale etmek gibi... Bazen tek ihtiyaçları olan birilerinin onları umursadığını ve ne olursa olsun onlarla ilgileneceğini bilmek... Daima onları dinlemeye ve onlar için vakit yaratmaya çalışıyorum. Çocuğunuzun size ne zaman önemli bir şey söyleyeceğini öngöremezsiniz. Sürekli hazır bulunmalısınız. Ebeveynlik büyük ölçüde sabırla ilgili.

Farklı yaşlarda farklı insanlar olmak meselesi sadece ergenlik için değil her yaş dönemi için geçerli... Belki de bizler de Teva gibi, her sene bir parçamızı geride bırakıyoruz...

Katılıyorum! Bence bu yaş grubu için yazılmış romanlar; orta yaşlarında olan ve aynı çıkmazları yaşayan insanlar için de geçerli. Ergenlik çağına henüz adım atmış çocuklar için de... Teva olsaydım, kendimin kırktan fazla versiyonuyla birlikte yaşamayı becerebilir miydim emin değilim!

Teva’yı güçlü ve akıllı bir genç kadın olarak tanımlayabilirim. Bugün ilkgençlik çağını sürmekte olan genç kadınların kendilerini güçlü, kendine yeten kadınlar olarak yetiştirmeleri için bir tavsiye vermenizi istesem?

Onlara “İhtiyacınız olan şey GRIT” diyorum. (Grit, İngilizcede ‘cesaret’ anlamına geliyor.)

G: Get on with it (Yapın): Yapmaya ihtiyaç duyduğunuz bir şey varsa, yapın. Bahane yaratmayın.

R: Resilience (Direnç): Bir şeyin sizi yere sererse, ki bu hayatınız boyunca çokça olacak, önemli olanın tekrar ayağa kalkmak olduğunu unutmayın.

I: Initiative (İnisiyatif): Hayat çevrenize tuhaf şeyler fırlatabilir, bunları işinize yarar hale getirmek için inisiyatif kullanın.

T: Tenacity (Azim): Bir hayaliniz varsa peşini bırakmayın! Kitap anlaşması yapabilmek 15 senemi aldı.

Çok çalışın, düştüğünüzde kendinizi kaldırın, her fırsatı değerlendirin ve ASLA VAZGEÇMEYİN. Düşündüğünüzden çok daha fazlasını yapabilecek kapasitedesiniz, kendinize güvenin.



İÇİMDEKİ DİĞERLERİ

Kathryn Evans

Hazal Baydur

Güldünya Yayınları, 2017

272 sayfa, 24 TL.