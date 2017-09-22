‘Geleceğin Yüzleri’ objektifle buluşuyor

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) nitelikli eğitim desteği alan çocuklar, fotoğrafçı Mustafa Seven tarafından yaşadıkları şehir, mahalle, sosyal çevrede fotoğraflandı. Projenin ilk ayağı Adana’da tamamlandı. Sosyal medyada Mustafa Seven ve TEGV hesaplarından takip edilebilecek olan bu sosyal sorumluluk projesinin bir sonraki durakları Eskişehir, Van, Giresun, Mardin, Kocaeli ve İzmir olacak. Projeye destek olmak isteyenlerin, EGİTİM yazıp 3353’e bir SMS atması yeterli. TEGV ile Mustafa Seven’in Instagram’da takipçileriyle paylaştığı ‘TEGV ile Geleceğin Yüzleri’ manifestosu ise şöyle:

PARILDAYAN DÜŞLERİ…

“Kocaman gözlü çocuklar görmeye gidiyoruz. Gözlerinin içi parlayan çocuklar. İster kentte yaşasınlar, ister taşrada, tek bir dilekleri var: Mutlu olmak…Onların cıvıltıları hiç susmaz, oyunları hiç bitmez, saflıkları hiç bozulmaz.Ama sorsan onların da beklentileri vardır geleceğe dair. Parıldayan düşleri…Meraklı bakışları, heyecanlı yürekleriyle dünyayı anlamaya, keşfetmeye çalışırlar hiç bıkmadan.

GÖZLERİNE BAKARAK HİSSEDECEĞİZ

Bu proje de fotoğrafçı Mustafa Seven ile birlikte yurdumuzun yedi farklı coğrafyasında yolları TEGV ile kesişen çocukları yaşadıkları mahallelerde, şehirlerde ziyaret edeceğiz. Umutların hiç solmadığı yaşlarda dünyayı nasıl gördüklerini, nasıl yaşadıklarını hep birlikte izleyeceğiz. TEGV’in açtığı patikada ilerlerken dünyalarının nasıl güzelleştiğini, gözlerine bakarak hissedeceğiz. Hepsinden önemlisi size hiç unutamayacağınız bir kardeşlik türküsü bırakacağız hikâyelerinin başladığı bu kadim coğrafyada.

ÖZGÜVEN KAZANIYORLAR

Bugüne kadar 2 buçuk milyon çocuğun hayatına dokunan TEGV, verdiği nitelikli eğitim desteğiyle çocuklarımızı ezberden düşünmeye, kabullenmekten sorgulamaya, tekrarlamaktan araştırmaya yönlendiriyor. TEGV’de çocuklar sosyal/duygusal becerilerini geliştirirken empati kurma ve takım çalışması becerilerini yükseltiyor, kendilerini ifade ediyorlar, özgüven kazanıyorlar. Matematik, fen, sanat ve okumanın yanı sıra bilişim alanında olumlu tutum geliştirip özyeterlilik algısı yüksek bireyler oluyorlar.

ÇOCUKLARLA TANIŞACAKSINIZ

‘TEGV ile Geleceğin Yüzleri’ adını verdiğimiz projede Mustafa Seven ile sizi büyülü bir yolculuğa çağırıyoruz. Bu yolculukta masallar, düşler, uçurtmalar, balonlar ve koşulsuz sevgi yer alacak. Geleceğe dair söyleyecek sözü olan çocuklarla tanışıp, onların yaşamlarına ortak olacaksınız. Belki sizin de çocukluğunuzdan bir renk, bir sahne bulaşacak gözlerinize. Belki çocuğunuzu düşünecek, geleceğe dair umutlarınız yeşerecek, dallanıp budaklanacak. Tıpkı TEGV’e gelen çocukların hissettiği gibi…”