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Cenker Tezel

Cenker Tezel

ctezel@hurriyet.com.tr

Geleceğin top modeli

6 Eylül 2004

Türkel Fuarcılık tarafından organize edilen Türk Deri ve Moda Fuarı, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de geçtiğimiz hafta gerçekleşti.

Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen’in de katıldığı açılışın ardından Ebru Güzel, Tuğba Karaca, Fatoş Seğmen, Zeliha Çal, Bilge Kara, Ece Gürsel ve Simge Topaloğlu’nun görev aldığı bir defile düzenlendi. Profesyonel isimlerinden arasından sıyrılmayı başaran Topaloğlu’na ilgi büyüktü. Ünlü koreograf ve ajans sahibi Uğurkan Erez’den de takdir gören genç mankenin geleceğinin parlak olacağı konusunda herkes hemfikir...

Arap bacı

Nükhet Duru ile Cenk Eren’in yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Son albümleri ‘Muhteşem İkili’ ile başarılarını perçinleyen Duru ve Eren, hemen her hafta bir ekstra programında boy gösteriyor. Birkaç gün önce de Baymak kutlaması için sahnedeydiler... Park Orman’daki organizasyonda şarkılarıyla kalabalık izleyici grubunu coşturdular. Bu arada Nükhet Duru’nun fazlasıyla bronz teninin ve yeni dudak silikonlarının biraz abartılı bulunduğunu ekleyelim.

Okan’ın eskileri

Okan Bayülgen’in eski eşi Zeyno Gönenç ile eski sevgilisi Cansu Dere, Pınar Altuğ’un doğum günü partisinde bir araya geldi. Cumartesi akşamı düzenlenen partide kendilerini birlikte görüntülemek isteyen basın mensuplarını kırmayan Gönenç ile Dere’nin rahat tavrı, akıllara Deniz Akkaya’yı getirdi. Bayülgen’in eski sevgilisi Akkaya, yayından kaldırılan ‘Metropalas’ adlı dizide birlikte rol aldığı Dere ile kendisini aynı karede buluşturmak isteyen ve ‘İkiniz de bir dönem Okan Bayülgen’le birlikteydiniz. Şimdi aynı dizide rol almak nasıl bir duygu’ diye soran gazeteci ile büyük bir tartışmaya girmiş, bu olay günlerce magazin basınının gündeminde kalmıştı.

Tavuskuşu

Yonca Evcimik, geçtiğimiz gece katıldığı bir davetin ardından Ortaköy’deki Mori-Red Room’a geçti. Her zaman farklı tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, o gün de tavuskuşunu andırıyordu. Rengarenk tüylerle kaplanmış, sırt dekoltesi abartılı elbisesiyle gazetecilerin epey ilgisini çeken Evcimik, gördüğü ilgiden memnun, dakikalarca objektiflere poz verdi döne döne...

Hamile değilim

Sevgilisi Tony ile birlikte iki gün önce Ortaköy’deki Angelique barda 30. doğum gününü kutlayan Pınar Altuğ, önceki gece de rol aldığı ‘Omuz Omuza’ dizisinin çekimlerinin yapıldığı Acar Kent villalarındaki dizi setinde doğum günü partisi düzenledi. Cansu Dere, ‘Çocuklar Duymasın’ ekibinden Zeyno Gönenç ve ‘Omuz Omuza’daki rol arkadaşı Ebru Cündübeyoğlu’nun da katıldığı doğum günü partisinde, Altuğ’un göbeği dikkat çekti. Ünlü oyuncu, bu yöndeki sorulara, ‘Elbiseden kaynaklanıyor, merak etmeyin hamile değilim’ dedi.

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