Geleceğin telefonları işte bu özelliklere sahip olacak!

iPhone 8'in ekran altı parmak izi okuyucusu teknolojisine sahip olup olmayacağı tartışılmaya devam ederken, 2018'de diğer bir çok akıllı telefon üreticisinin bu teknolojiyi cihazlarına entegre edeceği kesin.

Qualcomm'un Nesnelerin İnterneti işletimesinin ortak yöneticisi Raj Talluri, IFA 2017'de yaptığı açıklamada bu teknolojinin önümüzdeki yıl piyasaya sürülmeye hazır olacağını doğruladı.

Qualcomm, 2015'te kendi ultrasonik parmak izi teknolojisi olan Snapdragon Sense ID 3D'yi duyurmuştu. Metal ve cam yüzeylerin arkasından tarama yapabilen teknoloji ancak şimdi piyasaya sürülecek olan telefonlarla gelecek.

Bu yılın başlarında, MWC Shangai teknoloji fuarında, Vivo'nun geliştirdiği bir cihazda bulunan teknoloji, iş başında Engadget tarafından görüntülenmişti. Ancak cihaz henüz piyasaya sürülmedi.

Talluri'ye göre ekranın altına parmak izi okuyucusu sıkıştırmak hiç de kulağa geldiği kadar kolay değil.

"Ben ve ekinim için bunu çözmek biraz zaman aldı... ama önümüzdeki yıl bu teknolojinin tüm ana akım telefonlarda bulunacağı konusunda oldukça ümitliyim."