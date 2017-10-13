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    Geleceğin sanatçıları Perili Köşk’te buluşuyor

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 11:52 | Son Güncelleme:

    Borusan Contemporary’nin çocuk atölyeleri daha renkli bir programla 15 Ekim’de kaldığı yerden devam ediyor.

    Rumelihisarı Perili Köşk’teki Borusan Contemporary’nin çocuk atölyeleri daha renkli bir programla 15 Ekim’de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonki programda çocukların maker hareketi ile tanışarak yazılım, kodlama, robot, sensör, hareket ve oyun yazma gibi pek çok konuda deneyim kazanacakları Kodlama ve Arduino atölyeleri de yer alıyor. Çocuk atölyeleri kapsamında her biri dört hafta sürecek bu programların yanı sıra 4-5 ve 6-8 yaş grubu çocuklar için geçen yıl başlatılan ve sekiz hafta süren Çağdaş Sanat Laboratuvarı da devam edecek. Ayrıca Doğan Egmont işbirliğiyle düzenlenen çok özel atölyeler de çocukları bekliyor. www.borusancontemporary.com

    Etiketler: çocuk atölyesi
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