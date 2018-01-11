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    ‘Geleceğin Sağlık Yöneticileri’ yarışacak

    Hürriyet Eğitim
    11.01.2018 - 11:19 | Son Güncelleme:

    Sağlık yönetimi bölümünde okuyan öğrencilere destek olmak amacıyla “Geleceğin Sağlık Yöneticileri” yarışması düzenleniyor.

    Sağlık sektörü hem Türkiye hem de dünyada hızla büyüyor. Sağlık alanında yapılan yatırımlar artıyor, teknoloji gelişiyor, yeni branşlar ortaya çıkıyor, yaşam süresi uzuyor. Buna paralel olarak da nitelikli sağlık personeli ve yöneticisi ihtiyacı her geçen gün artış gösteriyor. Etkili bir yönetim, sağlıkta yapılan çok büyük yatırımların verimli işletilmesini sağladığı gibi hem tıbbi sonuçlar hem de hızlı geri dönüş açısından büyük önem taşıyor. Liv Hospital ise, sağlık yönetimi bölümünde okuyan öğrencilere destek olmak amacıyla “Geleceğin Sağlık Yöneticileri” yarışması düzenliyor. Proje yarışması ile “sağlık yönetimi bölümü”nde okuyan öğrencilerin mesleki hayatta daha etkin rol alabilmeleri için edindikleri teorik bilgileri pratiğe çevirebilmeleri için fırsat yaratmak ve sağlık kuruluşları içerisine entegre edilebilecek fikirlerin ödüllendirmesi amaçlanıyor. Hastane içerisinde sağlık konusunda yaşanan sorunlara yönelik, günlük hayata entegre edilebilecek en yaratıcı çözüm içeren 3 projenin ödüllendirileceği yarışma sağlık yönetimi bölümünde okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, yan dal veya çift ana dal yapan tüm öğrenciler başvurabiliyor. 28 Şubat’a kadar livgeleceginsaglikyoneticileri.com adresinden yapılacak başvurular sonrasında dereceye giren ilk 3 projeye Liv Hospital’da MT, master, sertifika programı hediye edilecek. Ödül töreni Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nin (OHSAD) düzenleyeceği kongrede yapılacak.

     

    Etiketler: ÖĞRENCİ
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