Geleceğin parası Bitcoin hakkında en çok merak edilenler

Geleceğin para birimi olarak lanse edilen bitcoin özellikle son dönemde sürekli değer kazanması ile gündemde. Bitcoin bir para birimi olmasının yanında ödeme amacıyla da kullanılabiliyor ve ticarette de tercih edilebiliyor. Ünü pek çok ülkeye yayılan sanal para bitcoin'in diğer para birimlerinden en büyük farkı ise herhangi bir merkeze bağlılığının olmaması.

İşte Bitcoin hakkında merak edilenler;

Bitcoin nedir ve işlemler nasıl gerçekleşir?

Bitcoin online bir para ağı sistemi olarak düşünülebilir. Bitcoin ile para transferi yapılabildiği gibi ödeme sisteminde de herhangi bir banka aracılığına ihtiyaç duyulmuyor. Bitcoin işlemleri birçok bilgisayarın ortak şekilde çalışması ile gerçekleşiyor.

Bitcoin nasıl oluştu?

Bu konu hakkında net bir bilgi olmamasına rağmen Satoshi Nakamoto adlı bilgisayar programcıları tarafından geliştirildiği öne sürülen Bitcoin yazılımı iki yıl içinde giderek yayıldı.

Bitcoinler nasıl meydana geliyor?

Bitcoin normal paralar gibi basım merkezine sahip olmadığı için madenci adı verilen bilgisayarların uyumlu şekilde çalışması ile oluşuyor. Her 10 dakikada bir madenciler bir ödül kazanarak 25 bitcoin oluşturuyor. Bu da 12 bin 500 dolara tekabül ediyor.

Bitcoin ile nasıl harcama yapılıyor?

Bitcoin gizli şifreleme yöntemine sahip bir para sistemi. Gizli adres ve anahtar sistemi ile ilerleyen işlemlerde wallet programları ödemelerin yapılmasını kolay hale getiriyor. Wallet cüzdanlar aracılığıyla bitcoin ödemesi kabul eden yerlerden alışveriş yapmak mümkün.

Bitcoin nasıl alınabilir?

Coinbase gibi web siteleri üzerinden banka hesabınızdaki nakit para bitcoinlere çevrilebiliyor. Cep telefonunuza wallet cüzdan uygulamalarını indirerek bitcoinlerinizle işlem yapabilirsiniz.

Bitcoin'i kimler kullanıyor?

Bitcoin ülkemizde şu an pek yaygın olmasa da Amerika'da hayatını bitcoin ile sürdürenlerin sayısı azımsanmayacak düzeyde seyrediyor. 2015 yılında yaklaşık 12 milyon kişinin Bitcoin kullandığı biliniyor.

Bitcoin Türkiye'de yayılır mı?

75 milyonun üzerinde bir pazar hacmine sahip olan Bitcoin için Türkiye'deki bankalar şu an için gelişmeleri takip etmekle yetiniyor. Uygun altyapı sistemleri oluşturularak ilerleyen yıllarda Bitcoin bankaları ve Bitcoin kabul eden işletmelerin açılması ise hayal değil.

Bitcoin'in geleceği ne?

Japonya'da tanınma durumuna yaklaşan Bitcoin için Amerika'da da yakın zamanda bazı olumlu gelişmelerin olacağı tahmin ediliyor. Bitcoin'in yaygınlaşması için yakın gelecekte özel ATM'ler ve çeşitli işletmelerin açılması ise muhtemel.