Geleceğin ofisleri nasıl olacak?

Teknoloji ile birlikte gelişen dünyada geleneksel kapalı ofislerin yerini iletişimin güçlü olduğu açık ve modern ofisler almaya başlıyor. Akıllı ofis sistemlerinin kullanılacağı ofis dekorasyonlarında iletişim ağları en önemli yeri kaplayacak. Fonksiyonel mobilyalar ve ergonomik tasarımlar ise her zamankinden daha değerli olacak.

İşte geleceğin ofislerinde öne çıkan detaylar;

Ergonomik ürünler

Çalışanların tüm gün sandalyelerde oturduğu düşünülürse gelecek yıllarda verimliliği artırmak için sandalyelerin ergonomisi de artacak. Sağlığı ön plana alan tasarımlar sırt ağrılarına son vererek omuriliği rahat ettiren yapıda olacak. Bunun yanında sandalyelerin kol ve sırt bölümleri kişilerin fiziksel yapısına göre ayarlanabilecek. Ayrıca koltuk ve sandalyelerin yapıldığı malzemelerin de hava alan tarzda, insan derisine uyumlu yapıda olması ve ısı değişimlerine duyarlı hareket etmesi gibi trendler ön planda olacak.

Şeffaflık temel ilke olacak

Takım çalışmasının ve iletişimin vurgulanacağı geleceğin ofislerinde şeffaflık en önem verilen detaylar arasında olacak. Cam malzemesinin kullanılacağı şeffaf ofislerde amaç çalışanlar arası iletişimi güçlendirmek ve açık ofis konseptini desteklemek olacak.

İnteraktivite artacak

İletişim gereçlerini vurgulamak amacıyla özellikle yaratıcılığın ön plana çıktığı ofislerde artık tek bir bilgisayar ekranına bakmayacağız. Ofis etrafında yer alan birden çok ekran hem bilgi akışını hızlı bir şekilde sağlıyor hem de her an interaktif olma şansını artırıyor. Verimliliği artırmak için kablosuz teknolojilerde de artış yaşanacak.

Workflow yerine mindflow

İş akışını ön planda tutan workflow çalışma felsefesi yerine insanın gereksinimlerini ve isteklerini temel alan mindflow çalışma alanları öne çıkacak. Çalışanların kendilerini rahat hissedecekleri ve istediklerinde stres atabilecekleri oyun ve eğlence alanlarına yer veren geleceğin ofislerinde çalışanlar kendilerini daha özgür hissedecek. Bu tür ofislerde esnek çalışma saatleri de desteklenecek.





Motivasyon detaylarla artacak

Çalışanların motivasyonunu baz alan yenilikler arasında ferahlık kavramını öne çıkaran açık renkler ve paylaşım alanlarının geliştirilmesi rol oynuyor. Bitkiler ve açık alanlı çalışma ortamlarının yaratılması iş motivasyonunun ve verimliliğin artmasında pay sahibi olacak. Çalışanlar tatildeymişçesine açık havada çalışabilecek ve sağlanan rahat atmosferle birlikte kurumsal hedeflere ulaşmak çok daha kolay olacak.