Geleceğin mesleklerine hazırlanın!

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Başkanı-Psikolog Prof. Dr. Servet Bayram, ek yerleştirmede meslek seçimi yapacak öğrencilere önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Bayram, öğrencilerin seçecekleri bölümdeki akademik ortamın onları geleceğin mesleklerine hazırlayıp hazırlamadığına bakmaları gerektiğini söyledi.

Günümüzde “4. Sanayi Devrimi” olarak adlandırılan yeni bir süreç yaşanırken geleceğe yönelik planlar da bu sürece uyumlu olarak hazırlanıyor. Uzmanlar, günümüzün yeni mesleklerinin de bilişim ve teknoloji ile doğrudan bağlantılı olarak şekillendiğini vurgulayarak ek kontenjan tercihinde bulunacak olan öğrencilerin bunu dikkate almasının hem kendi gelecekleri hem de küresel kalkınma ve refah için önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Başkanı-Psikolog Prof. Dr. Servet Bayram bilim, sanayi ve üretimde çok disiplinli çalışma anlayışının yerini bütün branşların tek potada eridiği harmoni anlayışına bıraktığını anımsatarak şöyle devam etti:

“Örnek olarak, araba motoru üretirken yakıt elde edebileceğimiz bitkileri, madenleri, malzemeyi, çevreyi, güneş ve suyu da hesaba katıyoruz. Robotları tasarlarken dilbilim, antropoloji, psikoloji, eğitim, malzeme, moda tekstil gibi aklınıza gelecek her türden mesleki bilgiye ihtiyaç duyuyoruz. Sağlıklı ve doğru bir üniversite tercihi için de bu anlayışa sahip branş ve meslekleri seçmek gerekiyor. Öğrenciler seçimlerini yaparken sadece üniversitenin adına ve sosyal çevresel ortamına değil aynı zamanda kurumun bilişsel gücene de bakmalıdır. Seçecekleri bölümdeki akademik ortam onları geleceğin mesleklerine hazırlamalıdır.”

Tek Branş Eğitimi Yeterli Değil

Tek başına hiçbir branş eğitimi gelecek için yeterli değildir” diyen Prof. Dr. Bayram, bilgilerin ne şekilde sentezlenip yeni ortamlara nasıl adapte edileceğinin mutlaka öğretilmesi gerektiğini dile getirdi. Öğrencilerin sevecekleri mutluluk içinde çalışabilecekleri, iş garantili mesleklerin kodlarını aramaları gerektiğini vurgulayan Servet Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Branş eğitiminde bu şifreleri onlara hangi bölümler verebilecek onlara bakmalı ve geleceğe yönelik bakış açılarını bu şekilde oluşturmalıdırlar. Bu anlayış içinde, Psikoloji ile başlayıp Bilgisayara, Bilgisayar Öğretmenliğinden başlayıp Hukuk ve Medya’ya ulaşılabilir. Öğrenci lisans eğitiminde kazandığı STEM, Robotik ve Kodlama bilgisi ile kendisine yeni boyutlar açabilir. Sanal Operasyon yapan doktorların arasında bir ameliyathane de bile çalışabilir. Her işin başı ve sonu eğitim. Bilişim, üretim ve etkileşim demek, eğitim demek.”

Puan Türü ve Ek Puan Değişikliği

Puan türü ve ek puan değişikliği etkisiyle boş kalan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Programlarının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bayram, şunları söyledi:

“Hayatımızın en önemli kavşaklarından biri olan meslek seçiminde en önemli iki soru hangi üniversite ve hangi bölümdür. Üniversite seçimi önemlidir çünkü içinde bulunduğumuz çevre hem fiziksel hem sosyal açıdan ileriye taşır hem de vizyonumuzu geliştirir. Dolayısıyla bir üniversitenin kampüsünün olması, sosyal imkânlarının geniş olması, kültürel ortamının doyurucu olması ve bilinirliliğinin yüksek olması gereklidir. Bölüm seçerken süreç boyunca alacağımız dersler bizi bugüne değil yarına taşımalıdır. Günümüzde bilim ve teknolojiyle iç içe olan alanlar iş yaşamında en çok ihtiyaç duyulan mesleklerin temelini oluşturmaktadır. İş yaşamında kolay ilerlememizi sağlayacak bilgi ve becerileri kazandıracak bölümleri tercih etmeliyiz. Bunun için de olabildiğince disiplinlerarası, bilim ve teknolojiye entegre olan bölümler her iş alanında kendimize yer bulmamızı kolaylaştırır.”