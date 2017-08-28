Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr.Servet Bayram, birçok mesleğin yeniden şekillendiğine, bilişim ve teknoloji ile doğrudan bağlantılı yeni mesleklerin değerinin her geçen gün arttığına dikkat çekti.

“Geleceğin meslekleri bulutta şekilleniyor” diyen Servet Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilişim çağında doğan, teknolojik cihazların arasında büyüyen, beyninin sağ-sol lobları ve zekâsı bunlarla şekillenen günümüz 21. yüzyıl inovasyon kuşağı çocuklarını, önümüzdeki yıllarda yeni çalışma alanları ve meslekler bekliyor. Nitekim ABD Çalışma Bakanlığı 2012 Raporunda, bugün eğitim gören çocukların yüzde 65’inin henüz var olmayan mesleklerde çalışacağı bildirilmektedir. Dijitalleşen dünyada, yeni neslin etkin rol almasını sağlamanın en önemli adımı, üretkenliği ve yaratıcılığı destekleyecek bir eğitim sistemi ile öğrencileri donatmak olmalıdır.”

Bulut Gerçeği Eğitime Yansımalı

“Buluttaki dijital realite ile sınıftaki eğitsel idealitenin geleceğin mesleklerini birlikte şekillendirdiğini” vurgulayan Prof. Dr. Servet Bayram, anaokulu döneminde başlayan robotik, kodlama, Maker ve STEM çalışmalarının çocukların zihinsel gelişimi açısından önemli olduğunu kaydetti. Servet Bayram, bu tür uygulamaların çocuklara aynı zamanda duygusal-ruhsal dengeyi kurma, kültürel-sosyal uyumu sağlama gibi olumlu gelişimler sağladığına işaret ederek şunları söyledi:

“Teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilgisi ve matematik konularında çocuğun doğasına, ruhsal yaşamına uygun, doğru ve sağlıklı bir eğitim verilmesinde en etkin görev eğitim fakültelerinden mezun olmuş Bilişim-Bilgisayar öğretmenlerine düşmektedir. Nitekim alan uzmanı ile birlikte Robotik ve kodlama becerisi kazanmış çocuklar, günlük yaşamdaki sorunları incelemek ve çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaktadır. Bu uygulamalarla çocukların IQ (sol beyin) ve EQ (sağ beyin) gelişimlerini artırma, benlik değerlerini güçlendirerek onlara önemli olduklarını kavratma sağlatılabilir. Aynı zamanda teknolojiyi yanlış kullanma, bağımlılık ve dikkat ile ilgili problemleri de doğru bir eğitimle önleyebiliriz.”