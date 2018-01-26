Geleceğin mavi yakalıları kod yazacak

Kod yazan biri denildiğinde aklınıza ne geliyor? Mark Zuckerberg gibi biri mi? Üzerinde kapüşonlu bir sweatshirt, ayağında terlikler ve bilgisayar başında durmadan çalışan biri mi? Kısmen doğru. Dijital çağ ile birlikte günümüzün en önemli mesleği yazılımcılar oldu. Geleneksel mesleklere göre birçok açıdan farklı görünen yazılımcılar, geliştirdikleri platform, servis ve çözümlerle şu anda en çok ilgi çeken mesleği yapıyorlar. Bir de buna milyonlarca, milyarlarca dolarlık değerlemeyle şirketini satan dünya çapındaki başarı hikayeleri eklenince yazılımcılar son dönemlerin en önemli mesleklerinden biri. Şu anda dünyadaki ve Türkiye’deki eğitim sistemleri yazılımcılık üzerine eğitimler veriyor. Hatta bu daha ilkokuldan başlıyor. Çocukların yazılım kültürü aşılanıyor. Kısacası kod yazmayı bilen bir nesil geliyor. Peki gelen bu yeni nesille nasıl bir dünya bizi bekleyecek?



21 MİLYON YAZILIMCI VAR

Önce rakamlardan bahsedelim. Dünyada şu andan toplam 21 milyon profesyonel yazılımcı var. Stackover Flow göre ise dünyadaki geliştiricilerin yüzde 0.81’i Türkiye’den. Başka bir deyişle Türkiye’de şu anda 100 bin civarında profesyonel yazılımcı bulunuyor. Gelecek nesille birlikte bu rakam her yıl katlanarak büyüyecek. 2020 yılında dünyadaki yazılımcı sayısı 35 milyona, Türkiye’deki yazılımcı sayısı ise 250 bine çıkacak. Takvimler 2023’ü gösterdiğinde ise dünyadaki yazılımcı sayısı 70 milyona yaklaşacak, Türkiye’de ise 300 bini aşacak. Ancak asıl büyüme ise 2030’da yaşanacak. Veriler, kod eğitimleriyle dünyadaki yazılımcı sayısının 210 milyona ulaşacağını gösteriyor. Türkiye’de ise bu konuda bir çalışma yok. Ancak dünyadaki yazılımcıların yüzde 1’inin Türkiye’den olacağını hesaplarsak, 2023’te 2.1 milyon yazılımcının yer alacağını ifade edebiliriz. Şöyle bir düşünün; aynı mesleği yapan 2.1 milyon kişi.



2030 yılına geldiğimizde, tüm iş kollarında yazılımsız iş yapabilen kalmayacak. En basit bir iş bile kod yazılarak gerçekleştirilecek. Elinde anahtar tutan mekanikerlerin yerine önündeki bilgisayarla kod yazarak üretim hattındaki sorunları çözen yeni nesil mavi yakalı çalışanlar gelecek. Ya da sürücüsüz otomobiller için oto sanayiler kalmayacak. Bunun yerine otomotiv markalarının yazılım sorunları için dünyanın tek bir noktasında servisler kurulacak ve bu merkezlerde çalışan yazılımcılar, araçların yazılım hatalarına anlık olarak erişebilecek. Bu örneklere birçoğunu eklemek mümkün. Kısacası gelecekte yepyeni bir mavi yakalı çalışanlar olacak.



Çalışanların dönüşümünde yaşanacak olan değişim, en çok ülkelerdeki mavi yakalı çalışan istihdamı etkileyecek. Mavi yakalı çalışanlar, artık mekandan bağımsız olarak çalışabilecek. Uzaktan erişimle fabrikalara gitmek zorunda kalmayacak. Ancak bu ülkelerin istihdamlarını direkt olarak değişmesini sağlayacak. Türkiye’den satın alınan bir ürüne Hindistan’daki bir yazılımcı servis-bakım yapabilecek. Hatta bunun ipuçlarını şimdiden görmeye başladık. Yapılan araştırmalara göre şu anda Silikon Vadisi’ndeki yazılımcıların sadece yüzde 8’i Silikon Vadisi’nde yaşıyor. Yüzde 92’si başka şehirlerden ve ülkelerden hizmet veriyor.



150 BİN YAZILIMCI AÇIĞI VAR

YAPILAN araştırmalara göre şu anda Türkiye’de yaklaşık 100 bin ile 150 bin kişilik yazılımcı açığı var. Dünyada bu rakam yaklaşık 10 milyon ile 20 milyon arasında. Bu açığı kapatmak için çözüm ise ara eleman kategorisinde nitelikli yazılımcı yetiştirmek. Şu anda meslek liseleri nasıl ara eleman yetiştiriyorsa, gelecekte de benzer durumda kod yazanlar olacak. Üniversiteler ve diğer eğitim kurumları, liseden sonra ön lisans programlarına nitelikli yazılımcı bölümlerini hayata geçirecek. Bunun örnekleri dünyada ve Türkiye’de görülmeye başlandı. Özellikle son dönemlerde açılan 2 yıllık önlisans programları nitelikli yazılımcı yetiştirmek için atılmış adımların başında geliyor.

DEVLERİN GÖZDESİ YAPAY ZEKA MÜHENDİSLERİ

TEKNOLOJİ devlerinin en büyük yazılımcı açığı yapay zeka tarafında. Facebook, Amazon ve Google gibi şirketler, birbirlerinden yapay zeka mühendisi transfer ederek bu açıklarını kapatmaya çalışıyor. Teknoloji blogu The Information’da yer alan bilgilere göre Facebook’un kadrosundaki yapay zeka mühendislerin yüzde 9’u Microsoft’tan, yüzde 7.1’i Google’dan ve yüzde 3 ise Yahoo’dan transfer edildi. Amazon’da da benzer bir durum var. Amazon kadrosundaki yapay zeka mühendislerinin yüzde 7.6’si Microsoft’tan, yüzde 4.8’i Google’dan ve yüzde 1.3’ü ise Facebook’tan geliyor. Yapay zeka mühendislerinin transferi konusunda iddialı diğer bir şirket ise Google. Google’da çalışanların yüzde 5.3’ü Microsoft’tan, yüzde 2.6’sı Amazon’dan ve yüzde 2.2’si Yahoo’dan transfer edildi.