Geleceğin liderleri eğitim kampında buluştu

Öğrencileri iş dünyasına hazırlamak için eğitim kampı düzenlendi. Doğa Koleji t-MBA Öğrenci Meclisleri Eğitim Kampı’na, tüm kampüslerdeki 500 meclis başkanı ve eğitmenler katıldı. Geleceğin iş dünyasına hazırlanmanın adımları öğrencilerle paylaşıldığı kamp kapsamındaki seminerde, yöneticiler ve akademisyenler tarafından iş dünyasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

İŞ DÜNYASINA HAZIRLIYORUZ

Eğitim kampının son derece yararlı geçtiğini ifade eden Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “t-MBA Öğrenci Meclisleri ile öğrencilere liderlik özelliklerini lise çağında öğretiyoruz. Böylece henüz lise çağındayken iş dünyasında adını duyuracak donanımlı, yenilikçi önderler yetiştirmeyi başarıyoruz” dedi. Geleceğin iş dünyasının Doğa Koleji mezunlarından oluşacağına işaret ederek, t-MBA programında öğrencilerin girişimcilik konusunda liderlik, organizasyon, finans ve ekip çalışmasında edindikleri deneyimlerin büyük kazanım olduğunu dile getirdi.

Eğitimin sonunda sertifikalarını alan öğrenciler liderlik, yönetim, organizasyon, ekip çalışması kazanımlarını elde ettiler. Konferansta Basketbol A Milli Takımı Baş Antrenörü Çetin Yılmaz, ‘Liderlik Eğitimi’, Yrd. Doç. Dr. Cem Çağrı Dönmez ‘Girişimcilik ve İnovasyon’, Doç. Dr. Serol Bulkan ‘Proje Yönetimi’ ve ‘Sosyal Medya Kullanımı’ eğitimi verdi. Prof. Dr. Özalp Vayvay ‘Network Oluşturma’, Yrd. Doç.Dr. Süleyman Serdar Yörük de ‘Ekip Yönetimi ve Liderlik’ konusunda deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Konferansın son eğitimi de ‘Bütçe Oluşturma ve Yönetme’ üzerine Prof. Dr. Bülent Mertoğlu tarafından verildi.