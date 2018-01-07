Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Geleceğin liderleri eğitim kampında buluştu

    Geleceğin liderleri eğitim kampında buluştu

    Hürriyet EĞİTİM
    07.01.2018 - 11:39 | Son Güncelleme:

    Öğrenciler her yıl düzenlenen ‘Öğrenci Meclisleri Eğitim Kampı’nda bir araya geldi. 500 öğrencinin katıldığı etkinlikte, yöneticiler ve akademisyenler iş dünyasında dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekti.

    Öğrencileri iş dünyasına hazırlamak için eğitim kampı düzenlendi. Doğa Koleji t-MBA Öğrenci Meclisleri Eğitim Kampı’na, tüm kampüslerdeki 500 meclis başkanı ve eğitmenler katıldı. Geleceğin iş dünyasına hazırlanmanın adımları öğrencilerle paylaşıldığı kamp kapsamındaki seminerde, yöneticiler ve akademisyenler tarafından iş dünyasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

    İŞ DÜNYASINA HAZIRLIYORUZ

    Eğitim kampının son derece yararlı geçtiğini ifade eden Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “t-MBA Öğrenci Meclisleri ile öğrencilere liderlik özelliklerini lise çağında öğretiyoruz. Böylece henüz lise çağındayken iş dünyasında adını duyuracak donanımlı, yenilikçi önderler yetiştirmeyi başarıyoruz” dedi. Geleceğin iş dünyasının Doğa Koleji mezunlarından oluşacağına işaret ederek, t-MBA programında öğrencilerin girişimcilik konusunda liderlik, organizasyon, finans ve ekip çalışmasında edindikleri deneyimlerin büyük kazanım olduğunu dile getirdi.

    Eğitimin sonunda sertifikalarını alan öğrenciler liderlik, yönetim, organizasyon, ekip çalışması kazanımlarını elde ettiler. Konferansta Basketbol A Milli Takımı Baş Antrenörü Çetin Yılmaz, ‘Liderlik Eğitimi’, Yrd. Doç. Dr. Cem Çağrı Dönmez  ‘Girişimcilik ve İnovasyon’, Doç. Dr. Serol Bulkan  ‘Proje Yönetimi’ ve ‘Sosyal Medya Kullanımı’ eğitimi verdi. Prof. Dr. Özalp Vayvay ‘Network Oluşturma’, Yrd. Doç.Dr. Süleyman Serdar Yörük de ‘Ekip Yönetimi ve Liderlik’ konusunda deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Konferansın son eğitimi de ‘Bütçe Oluşturma ve Yönetme’ üzerine Prof. Dr. Bülent Mertoğlu tarafından verildi.

     

     

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri