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    Geleceğin girişimcileri projesi

    Hürriyet Eğitim
    04 Ağustos 2017 - 16:20Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 16:20

    TÜRKONFED gençlere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik temelli girişimcilik eğitimi 'STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar' projesinin sonuna gelindi.

    Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) 'STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar' projesi sonlanmak üzere. Proje kapsamında 30 lise öğrencisi aldıkları eğitimlerle Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon alanlarında faaliyet gösteren uluslararası şirketlere çalışma ziyaretlerinde bulundu. ABD Ankara Büyükelçiliği Küçük Ölçekli Hibe Programı tarafından finanse edilen ve Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın işbirliğinde hayata geçirilen projenin kapanış toplantısında projelerini jüri üyelerine sunacak genç girişimciler, fikirlerini geliştirmeleri için şirketlerden destek arayacak. Öğrencilerin sertifika belgelerini alacağı projenin kapanış programı ise 8 Ağustos’ta İstanbul’da yapılacak.

    Etiketler: STEM , TÜRKONFED , Eğitim , ÖĞRENCİ , sertifika
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