Geleceğin genç yazarları aranıyor

PROJEYİ Imagentur hazırlayıp Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sundu. Bakanlık, yüzlerce proje arasından ‘İlk Makalem’i seçti ve desteğe layık gördü. Almanya’da geleceğin genç Türk yazarlarını keşfetmeyi amaçlayan pilot proje, şimdilik sadece Baden Württemberg Eyaleti’nde uygulanacak. Proje, eyalette okuyan 16-23 yaş arası öğrencilerin Türkiye ile bağlarını güçlendirmeyi, yaşadıkları ülkeye aidiyet duygularını geliştirmeyi ve içlerindeki ‘yazarlık’ yeteneğini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Yarışmaya sadece Türkler değil, Alman öğrenciler de katılabilecek. Bu sayede iki toplumun ve iki ülkenin kültürel anlamda da uyumuna katkı sunulması hedefleniyor.









İSTANBUL’A GİDECEKLER

Yarışmayla ilgili bilgi veren Imagentur Genel Müdürü Tarık Bayram Gölezlioğlu, “Projeyle gençlerimizi; konusu Türkiye olan bir makale yazmaya teşvik edecek, içlerinden en beğenilen 15 makale yazarı gencimizi bir hafta süreyle İstanbul’da hayallerindeki yazarlarla tanıştıracağız. Kültür-sanat vakıf ve derneklerini ziyaret edecek, tarihi ve turistik yerleri gezdireceğiz. Bu projede ana hedefimiz, Almanya’da yaşayan Türk gençlerinin kültürel anlamda Türkiye ile olan bağlarını kuvvetlendirmek, edebiyata olan ilgilerini ve yaşadıkları toplumda özgüvenlerini arttırmaktır” dedi.

Bu arada yarışmacıların İstanbul gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri, müze, tiyatro ve şehirdeki tüm ulaşım giderleri Imagentur GmbH tarafından karşılanacak.

ALMANYA VE AVRUPA’YA DA YAYILACAK

Yarışmaya Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti’nde okuyan 16-23 yaş arası öğrenciler katılabilecek. Yarışmacılar için Mannheim’da atölye çalışmaları da düzenlenecek. Öğrencilere yazacakları makalenin konusu Imagentur GmbH tarafından verilecek. Tarık Bayram Gölezlioğlu, şimdilik Baden Württemberg Eyaleti ile sınırlı olan yarışmayı tüm Almanya ve Avrupa’ya yaymayı planladıklarını bildirdi.

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