MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Geleceğin genç yazarları aranıyor

    Geleceğin genç yazarları aranıyor

    Hürriyet Haber
    17 Ağustos 2017 - 09:50Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 09:50

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Almanya’da geleceğin genç Türk yazarlarını keşfetmeyi amaçlayan ‘İlk Makalem’ pilot projeyi Baden Württemberg Eyaleti’nde başlatıyor. Almanlara da açık olan porje daha sonra tüm Almanya ve Avrupa’ya yayılacak.

    PROJEYİ Imagentur hazırlayıp Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sundu. Bakanlık, yüzlerce proje arasından ‘İlk Makalem’i seçti ve desteğe layık gördü. Almanya’da geleceğin genç Türk yazarlarını keşfetmeyi amaçlayan pilot proje, şimdilik sadece Baden Württemberg Eyaleti’nde uygulanacak. Proje, eyalette okuyan 16-23 yaş arası öğrencilerin Türkiye ile bağlarını güçlendirmeyi, yaşadıkları ülkeye aidiyet duygularını geliştirmeyi ve içlerindeki ‘yazarlık’ yeteneğini ortaya çıkarmayı hedefliyor.
    Yarışmaya sadece Türkler değil, Alman öğrenciler de katılabilecek. Bu sayede iki toplumun ve iki ülkenin kültürel anlamda da uyumuna katkı sunulması hedefleniyor.

    Geleceğin genç yazarları aranıyor

    Geleceğin genç yazarları aranıyor

    İSTANBUL’A GİDECEKLER
    Yarışmayla ilgili bilgi veren Imagentur Genel Müdürü Tarık Bayram Gölezlioğlu, “Projeyle gençlerimizi; konusu Türkiye olan bir makale yazmaya teşvik edecek, içlerinden en beğenilen 15 makale yazarı gencimizi bir hafta süreyle İstanbul’da hayallerindeki yazarlarla tanıştıracağız. Kültür-sanat vakıf ve derneklerini ziyaret edecek, tarihi ve turistik yerleri gezdireceğiz. Bu projede ana hedefimiz, Almanya’da yaşayan Türk gençlerinin kültürel anlamda Türkiye ile olan bağlarını kuvvetlendirmek, edebiyata olan ilgilerini ve yaşadıkları toplumda özgüvenlerini arttırmaktır” dedi.
    Bu arada yarışmacıların İstanbul gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama, kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri, müze, tiyatro ve şehirdeki tüm ulaşım giderleri Imagentur GmbH tarafından karşılanacak.

    ALMANYA VE AVRUPA’YA DA YAYILACAK
    Yarışmaya Almanya’nın Baden Württemberg Eyaleti’nde okuyan 16-23 yaş arası öğrenciler katılabilecek. Yarışmacılar için Mannheim’da atölye çalışmaları da düzenlenecek. Öğrencilere yazacakları makalenin konusu Imagentur GmbH tarafından verilecek. Tarık Bayram Gölezlioğlu, şimdilik Baden Württemberg Eyaleti ile sınırlı olan yarışmayı tüm Almanya ve Avrupa’ya yaymayı planladıklarını bildirdi.

    Bilgi almak için
    www.imagentur.com
    Facebook: fb.com/imagenturgmbh
    e-mail: info@imagentur.com
    Telefon: 0 621 17 88 75 80

    Etiketler: ALMANYA , genç yazarlar , Tarık Bayram Gölezlioğlu
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri