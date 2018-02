Geleceğin gazetecileri için imza

Üniversite-sektör işbirliğinin bir örneği olarak hayata geçecek gazetecilik sertifika programı “International News Academy”’nin (INA) amacı duayen gazetecilerin ve akademisyenlerin eğitmenliğinde gazeteci adayları yetiştirmek. Geleneksel gazetecilik tecrübesini dijital gazetecilik ile birleştiren program bu ay sonunda başlıyor. Programa katılan gazeteci adayları Bahçeşehir Üniversitesi’nde alacakları teorik eğitimin ardından mentörler ile haberciliği Hürriyet gazetesi ve Doğan Haber Ajansı çatısı altında uygulamalı olarak deneyimleyecek.



Program başka alanlarda lisans eğitimi almış ama gazeteci olmak isteyenlere bu fırsatı sunarken, aynı zamanda politika, ekonomi, eğitim, sağlık haberciliği gibi dallarda da uzmanlaşmalarını sağlayacak. Program için dün Bahçeşehir Üniversitesi’nde bir tören düzenlendi. Konuşmaların ardından Doğan Haber Ajansı ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin ‘International News Academy’ işbirliği için Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel imza attı.









HEM MEKTEPLİ HEM ALAYLI GAZETECİLER

Törenin açılış konuşmasını yapan Doğan Haber Ajansı Yeni Medya Direktörü Salih Zeki Sarıdanişmet bu programın en önemli iki farkının, teorik ve pratik eğitimi bir araya getirmesi ve uzman gazeteci yetiştirmeye odaklanması olduğunu belirterek, temel hedefin daha önce farklı bir dalda lisans eğitimi almış başarılı profesyonelleri gazeteciliğe kazandırmak olduğunu vurguladı:



“Teknolojiyle en hızlı değişen sektörlerden biri medya. Gazetelerin çıkması onlarca yıl almışken bugün artık her gün yeni haber platformları doğuyor. Hızı yakalayabilmek için haber ihtiyaçları ajanslardan karşılanıyor. Dijital dönüşümü doğru yapanlar ilerleyebiliyor.



Öbür yandan gazeteciliğin bize yüklediği başka misyon var. Bizim işimiz karanlığı aydınlatmak ama Türk medyası olarak her 10 haberden 2.2’sini yapabiliyoruz. Daha nitelikli gazeteciler yetiştirmemiz gerektiğini anladık. İktisatçıları, hukukçuları ve tarihçileri bir formasyonla gazeteciliğe kazandırmak istiyoruz.



Birçok meslekteki gibi gazetecilikte de alaylı-mektepli rekabeti var. Bu programdan sonra gazetecilerin hem alaylı hem mektepli olmasını, mezunların nerede işe başlarsa başlasın fonksiyon olmasını istiyoruz.”



ÖĞRENCİ USTA GAZETECİYE ÇIRAK OLACAK

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Suher teknolojinin iletişimde artık bir araç değil ortam haline geldiğini söyledi:



“İletişim dekanı olarak 25 yıldır öğrenci yetiştiriyorum. Biz 10 sene evvel teknolojiyi konuşuyorduk şimdi yaşıyor ve deneyimliyoruz. Araç mesajdır. Şimdi teknoloji ortam ve mesajın kendisi haline geldi. Dünya dönüşüyor.



Reuters Enstitüsü’nün yaptırdığı araştırmaya göre gençler artık haberleri tamamen dijitalden almayı tercih ediyor. İletişim fakültesini de dijitale dönüştürüyoruz. İletişimi üretenin de dönüşmesi gerekiyor. Hem yeni nesle seslenecek hem dönüşüme imza atacak kalifiye elemanlara ihtiyaç var. Haber üretimi de çok daha önemli hale gelecek.



Program çok benzersiz oldu. Beş modüllü bir eğitim çıkardık. Hem DHA tarafından hem kendi tarafımızdan hocalarımız olacak. 120 saatlik teorik eğitimin yanında 60 saatlik bölümde öğrencileri usta gazetecilerin yanına çırak olarak vereceğiz.”



HABERCİLİKTE EĞİTİM KADAR DENEYİM DE ÖNEMLİ

Doğan Şirketler Grubu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana ise konuşmasında şunları söyledi:



“Dünyada ve Türkiye’de medya hızlı bir değişim ve dönüşüm içinde. Haber alma gelenekleri etkileniyor. Bu doğrultuda gelişmeleri önceden takip ederek proaktif davranmak iş yapış şekillerimizi ve yatırımlarımızı insan kaynağımızı bu yaklaşımla oluşturmak olmazsa olmazımız.



Doğan Medya Grubu olarak dönüşümün içinde, çağdaş haberciliğe ayak uydurmak için önemli adımlar atıyoruz. Habercilik, eğitim kadar deneyimin de önemli olduğu bir meslek. Bu akademik programda teorik ve pratik derslerle katılımcılara çağdaş bir eğitim sunmaya çalışacağız.”



TEORİDE KALMAYIP ÖĞRENCİYE 'YAP' DİYECEĞİZ

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel de şunları söyledi:



“Hayatta en zor değişimi akademi gösterir. Akademik eğitim ne kadar süratle değişirse toplum da öyle değişir. Biz 20 yıllık genç bir üniversiteyiz ama süratli hareket ediyoruz. Bu çağda ‘Hızlı balık yavaş balığı yutar’ kültürüyle hareket ediyoruz.



Okulumuzda 28 bin öğrenci ve 1500’e yakın akademisyen var. Endüstrinin dönüşmesi için eğitimin dönüşmesi lazım. Haber ajansında çalışan dostlarımız dünün anlayışıyla bu işi yürütemezler. Her anlamda sanal ortamdayız. Sadece teoride kalmayacağız, öğrenciye ‘Yap’ diyeceğiz.”





İşbirliğine ilişkin imzaları, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel attı.



ULUSLARARASI HABERCİLER YETİŞECEK

Eğitim programı ile küreselleşen dünyanın sunduğu yeni teknolojik olanaklar derslerin içeriğine yansıtılarak uluslararası düzeyde haberciler yetiştirilmesi hedefleniyor. Eğitim süresince temel gazetecilik, yeni nesil habercilik uygulamaları, görsel gazeteciliğin teknik uygulamaları gibi dersler verilirken katılımcıların uluslararası düzeyde bir haberci olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. “Temel Gazetecilik”, “Haberciliğin Temel Alanları”, “Habercilikte Uzmanlaşma Semineri”, “Habercilikte Uzmanlık Alanları Özel Eğitimleri” ve “Mentörlerle Eğitim” başlığı altında temelde 5 aşamalı olan INA, Prof. Dr. Haluk Gürgen’in açılış konuşmasıyla başlayacak. Teorik eğitimlerin ve mentörlerle çalışmaların ardından isteyen katılımcılar başta Washington olmak üzere yurtdışındaki belli medya kuruluşlarını yerinde görme fırsatı bulacak. Bu süreçte adaylar Bahçeşehir Üniversitesi’nin yurtdışı kampuslarının imkânlarından da yararlanabilecek.