Ara
MENÜ
Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Geleceğin gazetecileri aranıyor

    Geleceğin gazetecileri aranıyor

    Hürriyet Haber
    19.01.2018 - 14:32 | Son Güncelleme:

    Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Doğan Haber Ajansı (DHA), gazetecilik sertifika programı ‘International News Academy’yi (INA) açtı. Uzman gazeteciler yetiştirmeyi hedefleyen program için kayıtlar sürerken, dersler 15 Şubat’ta başlayacak.

    Özellikle farklı alanlarda lisans eğitimi almış ancak habercilik yapmak isteyen gençlere ulaşmak amaçlanıyor. Program boyunca temel gazetecilik, yeni nesil habercilik uygulamaları, görsel gazeteciliğin teknik uygulamaları ve yeni medya alanlarında oluşturulan müfredatla, katılımcıların uluslararası düzeyde eğitim alması sağlanacak.

    Dersleri, alanında uzmanlaşmış gazeteciler ile akademisyenler verecek. Öğrenciler, DHA ve Hürriyet Gazetesi’nde mentörler ile buluşarak sahada uygulamalı olarak haberciliği deneyimleyecek. Eğitimlerin sonunda, başta Berlin ve Washington olmak üzere yurtdışındaki haber organizasyonlarında eğitimlerine devam
    etme fırsatı sunulacak.

    Türkiye’de bir ilk

    BAU İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Süher, “Tüm bu sürecin sonunda, belli bir çıtayı aşan adaylar DHA tarafından kabul edilip orada çalışmaya başlayacak. Bu model Türkiye’de ilk kez yapılıyor” diyor.

    DHA Operasyon Müdürü ve proje koordinatörü Hamdi İstanbullu’ya göre, programı diğerlerinden ayıran özelliği, akademi ile pratiği buluşturması. “İçinde gazetecilik yapma isteği olan ama başka bölümlerde lisans eğitimi almış üniversite mezunları bize başvuracak. Bu, Türkiye için yeni bir şey. İşin içinde yoğun bir pratik var. Ağırlıklı alan çalışması olacak ve ustalar öğrencilerini yönlendirecek” diye açıklıyor.

    Adaylar, başvurularını internet üzerinden yapabiliyor. Başvurunun ardından mülakat süreci olacak. Lisans diploması, İngilizcede yeterlilik aranan kriterlerden bazıları. Program 120 saatten oluşacak ve dersler salı, perşembe günleri 19.00-22.00 arasında, cumartesi günleri 10.00-16.00 arasında yapılacak.

    Geleceğin gazetecileri aranıyor

    Etiketler: International News Academy , Doğan Haber Ajansı , Bahçeşehir Üniversitesi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri