Geleceğin gazetecileri aranıyor

Özellikle farklı alanlarda lisans eğitimi almış ancak habercilik yapmak isteyen gençlere ulaşmak amaçlanıyor. Program boyunca temel gazetecilik, yeni nesil habercilik uygulamaları, görsel gazeteciliğin teknik uygulamaları ve yeni medya alanlarında oluşturulan müfredatla, katılımcıların uluslararası düzeyde eğitim alması sağlanacak.

Dersleri, alanında uzmanlaşmış gazeteciler ile akademisyenler verecek. Öğrenciler, DHA ve Hürriyet Gazetesi’nde mentörler ile buluşarak sahada uygulamalı olarak haberciliği deneyimleyecek. Eğitimlerin sonunda, başta Berlin ve Washington olmak üzere yurtdışındaki haber organizasyonlarında eğitimlerine devam

etme fırsatı sunulacak.

Türkiye’de bir ilk

BAU İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Süher, “Tüm bu sürecin sonunda, belli bir çıtayı aşan adaylar DHA tarafından kabul edilip orada çalışmaya başlayacak. Bu model Türkiye’de ilk kez yapılıyor” diyor.

DHA Operasyon Müdürü ve proje koordinatörü Hamdi İstanbullu’ya göre, programı diğerlerinden ayıran özelliği, akademi ile pratiği buluşturması. “İçinde gazetecilik yapma isteği olan ama başka bölümlerde lisans eğitimi almış üniversite mezunları bize başvuracak. Bu, Türkiye için yeni bir şey. İşin içinde yoğun bir pratik var. Ağırlıklı alan çalışması olacak ve ustalar öğrencilerini yönlendirecek” diye açıklıyor.

Adaylar, başvurularını internet üzerinden yapabiliyor. Başvurunun ardından mülakat süreci olacak. Lisans diploması, İngilizcede yeterlilik aranan kriterlerden bazıları. Program 120 saatten oluşacak ve dersler salı, perşembe günleri 19.00-22.00 arasında, cumartesi günleri 10.00-16.00 arasında yapılacak.