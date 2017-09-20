Geleceğin en büyük küresel riski: İşsizlik

Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) "Yönetici Görüşü Anketi"ne katılan şirketlerin üst düzey yöneticileri "yüksek işsizliği" gelecek 10 yılda en büyük küresel risk olarak gösterdi.

WEF tarafından, aralarında Türkiye'nin de olduğu 136 ülkede, 12 bin 400'den fazla üst düzey yöneticiyle görüşülerek yapılan Yönetici Görüşü Anketi (Executive Opinion Survey) sonuçları yayınlandı.

Ankete katılan şirketlerin yöneticileri, yüksek işsizliği gelecek 10 yılda en büyük risk olarak gördüklerini ifade etti. Bunun yanı sıra mali krizler, ulusal hükümetlerin başarısızlığı, enerjide fiyat şoku, toplumsal istikrarsızlık, finansal kurumların başarısızlıkları, kritik altyapı eksikliği, büyük siber saldırılar, devletler arası ve bölgesel çatışmalar, terörist saldırılar iş dünyası için ilk 10 risk arasında sayıldı.

Yöneticiler, Türkiye'de iş yaparken olası riskler olarak da aralarında devletler arası ve bölgesel çatışmalar, terörist saldırılar, istemsiz göçün de bulunduğu gelişmeleri gördüklerini kaydetti.