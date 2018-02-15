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    Geleceğin bilim insanları ERÜ’de yetişecek 

    İHA
    15.02.2018 - 16:43 | Son Güncelleme:

    Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) geleceğin bilim insanlarını yetiştirme programı kapsamında çalıştay düzenlenecek.

    Gönüllü Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan ‘Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu’ 17 Şubat’da düzenlenecek ilk çalıştayda öğrencilere 50’ye yakın araştırma projesi sunacak. Böylece öğrencilerin ilgisini çeken projelerde yer almasını sağlayacak.

    ERÜ Tıp Fakültesi Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Halil Ulutabanca, 2017’de Türkiye’de 9 üniversiteyle birlikte ‘Araştırma Üniversitesi’ seçilme başarısı gösteren üniversitelerinin, hem kendi, hem de ülkemizin ihtiyacı olan araştıran ve üreten bilim insanlarını yetiştirmek için ‘Bilim insanı Yetiştirme Grubu’ projesini başlattığını belirtti.

    Ulutabanca, “Bu kapsamda tamamı gönüllü tıp fakültesi öğretim üyeleri tarafından kurulan ‘Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu’, fakültemize yeni adım atmış öğrencileri, araştırma projeleriyle buluşturarak ve bu projelerde çalışma imkânları sundu. Öğrencilere, bilimsel çalışma sistem ve disiplinini daha ilk yıllardan aşılmayı amaçlıyoruz” dedi.

    Etiketler: Bilim İnsanı , Erciyes Üniversitesi , tıp fakültesi , öğretim üyesi , Bilim İnsanı Yetiştirme Grubu
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