Geleceğin aşçıları meslek koçlarıyla eğitiliyor

Geleceğin aşçıları meslek koçlarından eğitim alıyor. Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından yürütülen Meslek Koçları Projesi’yle Parıltım Yemek, genç aşçı ve pastacıları yetiştiriyor. Öğrenmenin en iyi yönteminin deneyimlemekten geçtiğini ve bu projeyle öğrencilerle çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Parıltım Yemek Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Direktörü Büşra Aydın, geleceğin aşçı ve pastacılarını yetiştirdiklerini söyledi. Aydın, şöyle konuştu:

“Derneğin belirlediği modül derslerin yanı sıra öğrencilerle her buluşmamızda çeşitli aktiviteler gerçekleştirmekteyiz. Örneğin; ekip çalışması modülünde ritim atölyesi; sorumlu vatandaşlıkta hayvan barınağı ziyareti; ünlü yazar ve gurmelerle söyleşiler, mülakat simülasyonu gibi etkinlikler yapıyoruz. Öğrencilere kendi üretim tesislerimizi gezdirerek profesyonel anlamda sektörü ve sektörün dinamiklerini görmelerini istiyoruz.”

ÖĞRENCİLERE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Parıltım Meslek Koçları’nın ÖSGD tarafından verilen koçluk eğitimlerini tamamladıklarını ve okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerle çalışmalara başladıklarını aktaran Büşra Aydın, her yıl meslek lisesinde okuyan aşçılık ve pastacılık öğrencilerine kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik eğitimler verdiklerini bildirdi. Bunun yanı sıra öğrencilerine katılmak istedikleri gastronomi yarışmalarında destek sağladıklarını belirten Aydın, Parıltım bünyesinde staj imkânı sunduklarını ve staj sonrasında başvuruları doğrultusunda öğrencilerine istihdam sağladıklarını aktardı.

ESKİŞEHİR AYAĞINI FAALİYETE GEÇİRDİK

Meslek Koçları Projesi’ne Kartal İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’yle 2012 yılında başladıkları bilgisini veren Büşra Aydın, liseyle projelerinin halen devam ettiğini belirtti. Projelerinin bir ayağının da Eskişehir’de olduğunu vurgulayan Aydın, “Ekim 2016 itibariyle İstanbul ilinin dışına çıkarak, projemizin Eskişehir ayağını da faaliyete geçirdik. Öğrencilerimizle halen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu projeye desteğimizle hem gençlerimizi sektöre hazırlamayı hem de ülkemize istihdam konusunda yardımcı olmayı planlıyoruz” dedi.