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    Geleceğimiz için sandığa gidelim

    Kazım DOĞAN / FRANKFURT
    09.09.2017 - 10:39 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 10:40

    SPD, Hessen’de Offenbach ve çevresi için avukat Tuna Fırat ile sendikacı Serpil Sarıkaya’yı genel seçimlerde milletvekili adayı gösterdi. Fırat, doğrudan ve eyalet listesinin 19’uncu sırasında Sarakaya, 22’nci sırasında aday oldu.

    TÜRKİYE kökenli adaylar Frankfurt’ta Hessen SPD ve Eyalet Grubu Başkanı Başkanı Thorsten Schaefer Gümbel’in de yer aldığı ‘Schulz için Çok Çeşitlilik’ konulu toplantıya katıldı. İki adayın iyi isabet olduğunu belirten Gümbel, partisinin başbakan adayı Schulz için mücadele edilmesini istedi.
    Federal Meclis’e doğrudan seçilebilmek için CDU, Sol Parti, FDP, Yeşiller ve AfD adaylarıyla yarışan SPD’li Tuna Fırat (36), seçimlerden umutlu olduğunu söyledi. Fırat, seçilirse dış politikada söz sahibi olmak istediğini, hukuk konusunda da çalışabileceğini söyledi

    ‘EŞİTLİK İÇİN ÇALIŞACAĞIM’
    İki çocuk annesi Serpil Sarıkaya (49) da seçilirse adalet ve eşitlik için çalışacağını söyledi. Sarıkaya, “Çocuklarımızın geleceği, uyruğun artık hiçbir rol oynamaması, hep birlikte adaletli bir şekilde yaşamamız için çalışacağım. Kadın erkek eşitliği için çalışacağım. Erkeklerle aynı işi yapan kadınların hala yüzde 20 daha az ücret alması benim için çok olumsuz bir durum. Bunu düzeltmek istiyorum” diye konuştu.
    Sarıkaya ile Tuna’nın aday gösterildiği 185’inci Seçim Bölgesi, Offenbach, Dietzenbach, Dreieich, Egelbach, Heusenstamm, Langen, Mühlheim, Neu Isenburg ve Obertshausen’den oluşuyor.

    Geleceğimiz için sandığa gidelim

    OY HAKKI OLAN SANDIĞA GİTMELİ
    Toplantıyı yöneten Hessen Eyalet Meclisi SPD milletvekili Turgut Yüksel, oy verme hakları bulunan Türkiye kökenlileri sandığa gitmeye çağırdı ve şöyle dedi:
    “Çocuklarımızın geleceğini düşünüyorsak, ayrımcı olmayan bir toplumda yaşamak istiyorsak, yaşlılarımızın onurlu bir şekilde emekliliklerini yaşamalarını istiyorsak, konut sorununa çözüm istiyorsak, söz hakkımızdan yararlanmamız gerekir. Buna seçimlerde oy kullanmak dahil. 24 Eylül’de mutlaka sandığa gidip, oyumuzu bize en yakın partiye vermeliyiz.”

    Geleceğimiz için sandığa gidelim
     

    Etiketler: FRANKFURT , Türk adaylar , seçim , sandık , OY , SPD , Tuna Fırat , Serpil Sarıkaya
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