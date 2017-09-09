Geleceğimiz için sandığa gidelim

TÜRKİYE kökenli adaylar Frankfurt’ta Hessen SPD ve Eyalet Grubu Başkanı Başkanı Thorsten Schaefer Gümbel’in de yer aldığı ‘Schulz için Çok Çeşitlilik’ konulu toplantıya katıldı. İki adayın iyi isabet olduğunu belirten Gümbel, partisinin başbakan adayı Schulz için mücadele edilmesini istedi.

Federal Meclis’e doğrudan seçilebilmek için CDU, Sol Parti, FDP, Yeşiller ve AfD adaylarıyla yarışan SPD’li Tuna Fırat (36), seçimlerden umutlu olduğunu söyledi. Fırat, seçilirse dış politikada söz sahibi olmak istediğini, hukuk konusunda da çalışabileceğini söyledi

‘EŞİTLİK İÇİN ÇALIŞACAĞIM’

İki çocuk annesi Serpil Sarıkaya (49) da seçilirse adalet ve eşitlik için çalışacağını söyledi. Sarıkaya, “Çocuklarımızın geleceği, uyruğun artık hiçbir rol oynamaması, hep birlikte adaletli bir şekilde yaşamamız için çalışacağım. Kadın erkek eşitliği için çalışacağım. Erkeklerle aynı işi yapan kadınların hala yüzde 20 daha az ücret alması benim için çok olumsuz bir durum. Bunu düzeltmek istiyorum” diye konuştu.

Sarıkaya ile Tuna’nın aday gösterildiği 185’inci Seçim Bölgesi, Offenbach, Dietzenbach, Dreieich, Egelbach, Heusenstamm, Langen, Mühlheim, Neu Isenburg ve Obertshausen’den oluşuyor.





OY HAKKI OLAN SANDIĞA GİTMELİ

Toplantıyı yöneten Hessen Eyalet Meclisi SPD milletvekili Turgut Yüksel, oy verme hakları bulunan Türkiye kökenlileri sandığa gitmeye çağırdı ve şöyle dedi:

“Çocuklarımızın geleceğini düşünüyorsak, ayrımcı olmayan bir toplumda yaşamak istiyorsak, yaşlılarımızın onurlu bir şekilde emekliliklerini yaşamalarını istiyorsak, konut sorununa çözüm istiyorsak, söz hakkımızdan yararlanmamız gerekir. Buna seçimlerde oy kullanmak dahil. 24 Eylül’de mutlaka sandığa gidip, oyumuzu bize en yakın partiye vermeliyiz.”



