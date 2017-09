Geleceği duymaya hazır mısınız?

Zorlu Holding ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin günümüzün en önemli kavramlarından biri haline gelen “dijital dönüşümü” desteklemek üzere oluşturduğu Digi.louge platformunun “Gelecek Anlatıcıları (Future Tellers)” isimli yeni sergisi, Zorlu PSM’de bulunan Digi.logue Space’de ziyarete açıldı.

Bu yıl, “iyi bir komşu” temasıyla düzenlenen 15. İstanbul Bienali yan etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşan “Gelecek Anlatıcıları (Future Tellers)” sergisi, 12 katılımcıya ait çizim, heykel, kod, metin, film ve karma medya enstalasyonlarından oluşan eserlerle, gelecek kavramı üzerine düşünmeye yöneltiyor ve gelecek gerçeklikleri üretebilecek teknolojik unsurlara odaklanıyor.

Sanatçı ve farklı disiplinlerden katılımcıların, birer hikaye anlatıcısı olarak konumlandırıldığı sergide yer alan her eser, teknolojik gelişmelere dair içselleştirilmiş algıların ve bunlara verilen tepkinin birer sonucu olarak doğmasıyla da, günümüz teknolojisinin gelecekteki yerinin düşünülmesini veya hayal edilmesini sağlıyor. Yeni teknolojilerin ve icatların bilim kurgu eserlerinden ortaya çıkarak gerçeklik kazanmasını sorgulayan “Gelecek Anlatıcıları (Future Tellers)”, aslında uzun zamandır yanıt bekleyen “İnsan ırkı gelecekte nerede olacak ve nasıl değişecek?” sorusuna her ziyaretçinin kendi hayal dünyasıyla cevap bulmasına imkan tanıyor.

“Gelecek Anlatıcıları (Future Tellers) sergisinde Candaş Şişman, Pınar Yoldaş, Onur Sönmez, Elif Demirci, Joanie LeMercier & Ali Demirel , Alper Derin Boğaz, Elif Ayıter, Özge Ejder, Selçuk Artut, Alp Güneysel ve Eren Başbuğ’un çalışmaları yer alıyor.

Sergide, etkileyici animasyon çalışmalarıyla yeni nesil sanatçı olarak adından söz ettiren Candaş Şişman’ın özel olarak hazırladığı “Transition” isimli kinetik enstalasyonu ve disiplinler arası sanatçı, araştırmacı Pınar Yoldaş’ın “A.I KITTY” isimli kediye ait 3D video enstalasyonu Türkiye’de ilk kez Digi.logue Space’de izleyiciyle buluşuyor. Ziyaretçilerle bir araya gelecek, dikkat çekici diğer eserler arasında ise, Ali M. Demirel ve Joanie Lemercier’in alışılmışın dışında teknikler kullanarak ürettikleri “Landforms/Rockforms” isimli eseri, Datafobik ismiyle bilinen Elif Demirci’nin Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’tan ilham alarak hazırladığı “Adventures of Elon Musk” adlı çizgi romanı bulunuyor.

Alp Güneysel ise sergide “Two Phd’s Talking to Each Other” adını verdiği, şimdiye kadar bilgisayarlarla yapılmış 5 bin adet araştırma yazısının sohbet formatına dökülmüş çalışması ve “Pencere” isimli görüntülü eseriyle her ziyaretçiye, zihinlerinde oluşturacağı farklı bir deneyim vaat ediyor.

Teknolojinin insan hayatındaki etkileri ve değerlerini farklı bir bakış açısıyla sunma amacı taşıyan sergi, bu sorgulamayı yaparken, metodoloji olarak felsefeyi kullanıyor. Bu kapsamda, “Gelecek Anlatıcıları (Future Tellers)”, 28 Eylül’de Zorlu PSM içinde yer alan Drama Sahnesi’nde aynı başlıkla, teknoloji ve sanat alanında dikkat çekici işlere imza atan, alanında tanınmış yerli ve yabancı konukları ağırlayacağı bir ücretsiz zirve de düzenlenecek.

Digi.logue, 30 Ekim tarihine kadar teknolojinin gelecekte insan ırkını nasıl etkileyeceğini ve nereye götüreceği konusunda hayal gücünü zorlamak isteyen herkesi Zorlu PSM içinde yer alan Digi.logue Space’e bekliyor.