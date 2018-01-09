Geleceğe böyle hazırlanıyorlar

Yapay zekanın yaptığımız pek çok işi devralacağı, kodlama bilmeyenin okur-yazar değil muamelesi göreceği bildirildi.
2017 yılının toplumumuzda kodlamanın öneminin çok hızlı bir şekilde anlaşıldığı bir dönem olarak yaşandığı, Batı dünyasına göre bu bilinçlenmenin yaklaşık 2 sene gecikmeli geldiği ama bunun çok önemli bir fark olmadığı bildirildi.
Üç yıldır herkese ve her yaşa kodlama eğitimi veren Maker Codes kurumunun kurucularından Volkan Keskin, yapay zekanın yaptığımız pek çok işi devralacağını şoförlük diye bir meslek kalmayacağını, çiftçilere, postacılara, işçilere ihtiyaç olmayacağını, fast food mutfağında çalışanların görülmeyeceğini, mali müşavir, avukat, bankacı gibi mesleklerin de kurbanları arasında olacağını söyledi.
“Dijital dönüşüme ters akımda yakalanmayalım”
Türkiye’de bu alanda hızlı bir gelişmenin yaşandığını, kodlama eğitimlerinin müfredata girdiğini hatırlatan Volkan Keskin, “Yeni nesil tabletlerle büyüyor. Herşey gibi aşırısı zarar olsa da, oyun oynamak kodlama konusunda bir altyapı hazırlıyor. Çocukların ilk girişi oyun kodlayarak yapılıyor. Oyun oynamayı seven çocuk bir adım önde giriyor kodlamaya. Yeni neslin teknoloji sevgisini üretime yönlendirmemiz gerekiyor. Elon Musk 13 yaşında ilk bilgisayar oyununu yaptı. O sırada biz de atari salonlarından çıkılmazken programlamaya yönlendirme yapılmıyordu. Türkiye’de potansiyeli olan bir nüfus var, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Kodlama artık matematik ve biyoloji gibi temel eğitimin önemli bir parçası haline getirilmeli” dedi.
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