Geleceğe 60 milyar Euro

DÜNYANIN en büyük fuarlarından biri olan ve bu yıl 67’ncisi düzenlenen ‘Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’ dün kapılarını önce dünya basını için açtı. Resmi açılışını 14 Eylül’de Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yapacağı fuarı otomobilseverler 24 Eylül’e kadar ziyaret edebilecek. 12 markanın yer almaması sonucu Frankfurt fuarında katılım sorunu yaşansa da ev sahibi Alman markalar yaptıkları teknoloji yatırımları ve sergiledikleri geleceğin otomobilleri ile bunu hissettirmemeye çalıştı.

GELECEĞİ YARATACAĞIZ

2 yıl önce yaşanan dizel skandalı sonrası tüm dünyada imajı bozulan Alman otomotiv endüstrisi bu fuarla birlikte elektrikli ve sürücüsüz araçlar konusunda yaptığı yatırımlarla adeta ‘Siz merak etmeyin geleceği biz yaratacağız’ mesajını verdi. Zaten fuarın sloganı da işte tam bu doğrultuda ‘Gelecek şimdi’ olmuş. Skandal sonrası dünyada dizel araçlara yönelik kısıtlamaların getirilip, yasakların konması sonucu bundan yaklaşık 10 yıl önce yaşanan elektrikli otomobil atağı, bu kez biraz zoraki de olsa bu fuarla birlikte yeniden alevlendi.

Alman volkswagen elektrik atağına ID Crooz ile devam ediyor.

100 AKILLI OTOMOBİL

Alman otomotiv endüstrisi 2020 yılına kadar otonom yani sürücüsüz akıllı otomobiller için 16 ile 18 milyar Euro arasında yatırım yapmaya hazırlanırken, alternatif motor teknolojileri ve bu teknolojiyle yollara çıkacak otomobiller için ise 40 milyar Euro yatırım yapacağını açıkladı. Bu da ana ve yan sanayi olmak üzere yaklaşık 60 milyar Euro yatırımla 2020 yılına kadar 100 yeni elektrikli ve otonom aracın yollara çıkması anlamına geliyor. Mercedes, BMW, Audi ve Volkswagen gibi Alman otomotiv devleri bu doğrultuda geliştirdikleri yeni teknolojileri ve modelleri Frankfurt fuarında vitrine çıkardı. Elektrikli, hibrit ve otonom modelleriyle fuarda adeta gövde gösterisi yapan Alman markalar dizelle skandalıyla bozulan imajlarını hızla toparladıklarını ve bunun için büyük yatırım yaptıklarını da gözler önüne serdi. Sadece Mercedes’in Smart markasıyla birlikte 2022 sonuna kadar 10 milyar Euro yatırım yapacağı açıklandı.





12 MARKA KATILMADI ÇİNLİLERE YER AÇILDI

ALMAN markaların çabasına rağmen fuara olan ilginin 2015’deki fuara göre azaldığı dikkat çekiyor. İki yıl önce fuara 39 ülkeden 1103 firma katılmış ve 931 bin kişi fuarı ziyaret etmişti. Bu yıl sadece 1000 firmanın katıldığı fuarı 900 binin altında kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuara katılmayanlar arasında otomotivin devleri de var. Aralarında Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Nissan, DS Automobiles, Peugeot, Volvo, Infiniti, Tesla, Aston Martin, Rolls-Royce ve Mitsubishi’nin bulunduğu 12 marka fuara katılmıyor. Bu markalar yerine dünyada otomotivindeki etkileri hızla artan Çinli otomotiv devleri ise Frankfurt’ta yerini almış. Çinli üreticiler Chery ve Great Wall’ın yeni markası WEY ilk kez Frankfurt’a katılırken, ayrıca lüks spor otomobil markası McLaren uzun bir aradan sonra fuara geri döndü. Fuarda 100 yeni modelin dünya prömiyeri gerçekleşirken, inovasyon şirketlerinin sayısında da artış dikkat çekiyor. 250’nin üzerinde teknoloji şirketi yenilikçi çözümlerini otomobil fuarında sergiliyor. Bu da otomobil fuarlarının gelecekte teknoloji fuarlarıyla entegre olacağının sinyalini veriyor.

ÇOCUKLARI OKULA BIRAKIYOR

DAİMLER bünyesindeki Smart, Frankfurt’ta otonom modeli Smart Vision EQ’yu ilk kez sergiledi. 2030’da yollara çıkması planlanan bu şirin elektrikli otomobil yüksek teknolojisiyle öne çıkıyor. Pedalın, direksiyonun olmadığı aracın ön tarafında bulunan geniş ekran sayesinde sürücü mesaj verebilecek, instagram’dan fotoğraf paylaşabilecek, Tweet atabilecek. İki kişilik Smart Vision EQ, özellikle kalabalık ve yoğun trafiğe sahip şehirlerde hayatı kolaylaştıracak. Hatta Smart okuldan çocukları alıp, eve bırakabilecek. Aracın önündeki ızgara ekrandan dışarıya mesaj verilebiliyor. Smart ayrıca Frankfurt fuarında 2020 yılına kadar tamamıyla elektrikli otomobil markası olacağının da haberini verdi.

KOMPAKT SUV SAVAŞI KIZIŞTI

EV sahibi Alman markaların gövde gösterisinin dışında fuarda dikkat çeken diğer çekişme kompakt SUV sınıfında yaşandı. Son 4 yılda dünyada satış rakamları 5 kat büyüyen bir segment olan SUV pazarında daha fazla söz sahibi olmak isteyen markaların rekabeti görülmeye değerdi. 10’un üzerinde yeni kompakt SUV’un fuarda dünya tanıtımı yapılırken bu modellerden ikisi Türkiye için de önem taşıyor. Hyundai’nin fuarda sergilediği yeni kompakt SUV modeli Kona’nın henüz kesinleşmese de Kore dışında ikinci muhtemel üretim adresinin İzmit olması bekleniyor. Fuarda bu konuda Hyundai yetkilileri resmi bir açıklama yapmadı. Diğer model ise Toyota’nın Sakarya’da ürettiği C-HR modelenin güçlendirilmiş ‘Hy-Power’ isimli yeni hibrit konsepti. Fuarda ayrıca Dacia’nın Türkiye’de çok satan kompakt SUV modeli Duster’ın tamamen yenilenmiş hali, Citroen’in yeni nesil kompakt SUV modeli C3 Aircross, 2018 Haziran’da Türkiye’de satışa sunulacak Kia Stonic, Volkswagen T-ROC, Seat Arona, Skoda Karoq ve Ford EcoSport dikkat çekti.

TÜRKİYE’DE TEK SAHİBİ OLACAK

MERCEDES ev sahibi olduğu Frankfurt fuarında Bugatti’ye rakip olarak tasarladığı süper spor modeli ‘AMG Project One’ ile adeta gövde gösterisi yaptı. “Performans ve spor otomobilleri markasının şu ana kadar planladığı en arzulu otomobil” olarak tanıtılan ‘Project One’ tamamen Formula 1 teknolojisinden yararlanılarak üretildi.1000 beygirden fazla gücüyle dikkatleri üzerine çeken aracın ilginç tarafı bu gücünü aynı Formula 1 araçlarında olduğu gibi sadece 1.6 litre benzinli motor ile 4 elektrikli motordan alıyor olması. Yani bu araç Türkiye’ye gelirse yüzde 60’lık düşük ÖTV diliminden yararlanacak. Sadece 275 adet üretilecek olan otomobillerin hepsi çoktan satıldı. Mercedes-AMG’nin otomobillerden her gün bir adet üretmesi ve teslimatları 2020 sonuna kadar tamamlaması bekleniyor. Bu araçtan Türkiye’ye 1 adetlik kota ayrılırken, Avrupa fiyatı 2 milyon Euro olması beklenen aracın Türk sahibinin Intercity ve İstanbul Park’ın sahibi Vural Ak olduğu iddia ediliyor. Ak’a vergilerle maliyetinin de 15.5 milyon TL olması bekleniyor.

GELECEĞİ GELİŞTİRDİ

ALMAN Audi’nin gelecek vizyonunu temsil eden otonom yani sürücüsüz konsept modeli Aicon, Frankfurt fuarında büyük beğeni topladı.

Sürücüye ihtiyaç duymayan şık konseptin içinde herhangi bir kontrol elemanı yok çünkü araç 5. seviye (şu an en fazla 3. seviye var) otonom sürüşe özelliklerine sahip. 2+2 düzeniyle dört kişilik araç kendi kendini kullanırken yolcular tamamen kendi istediklerini yapabiliyor. Yaklaşık 5.5 metre uzunluğunda olan Aicon’un aks mesafesi, markanın amiral gemisi modeli A8’den birkaç santimetre daha uzun. Sürüşe dair herhangi bir kontrolün bulunmadığı kabinde çeşitli işlevlerin idaresini sağlayan dokunmatik ekran ve kontroller aracın dört bir yanına dağıtılmış durumda ve hepsi de koltuk pozisyonarına göre konumlanmış. Ön cam da dâhil olmak üzere araçtaki camlar film veya video izlemeye imkân veriyor.

4 KAPISI OLAN i8

ALMAN BMW, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardığı ‘Vision Dynamics’ isimli elektrikli konsept modeli, i8’in 4 kapılı versiyonu olacağı açıklandı. Modelin kısa süre içinde üretilerek BMW’nin elektrikli modelleri i3 ve i8 arasına yerleşmesi bekleniyor. BMW ayrıca 2025’e kadar 25 adet elektrik destekli model piyasaya süreceğini bunların 12’sinin ise tamamen elektrikli olacağını açıkladı. Vision Dynamics konsepti, 4 Serisi Gran Coupe’nin elektrikli kardeşi olarak tanımlanıyor. Elektrik tahrikli bir dört kapılı Gran Coupe olarak lanse edilen aracın 0-100 km/s ivmelenmesi sadece 4 saniye sürüyor. Maksimum hızı 200 km olan aracın bataryası ise 600 km menzil sunuyor.

42 SANİYE REKORU

Bugatti’nin sadece 500 tane ürettiği ve şu ana kadar 300 adedi satılan Chiron Avrupa’da 2.6 milyon Euro fiyatla satılıyor. 1500 beygir gücündeki Chiron, 42 saniyede 0’dan 400 kilometre hıza çıkıp, tekrar 0 kilometreye inerek yeni bir rekora imza attı. Rekor, ünlü yarışçı Juan Pablo Montoya tarafından kırıldı.

EN SPORTİF SWIFT

JAPON Suzuki’nin başarılı küçük modeli Swift ‘Sport’ ismiyle daha güçlü bir versiyona kavuştu. 1.4 litre hacimli Boosterjet motor 138 beygir ve 220 Nm tork sunuyor. Önceki Swift Sport’tan 80 kilo daha hafif olan yeni modelin ağırlı sadece 970 kilo. Suzuki’nin ayrıca SX4 S.Cross modeli de tanıtıldı.