Ankara ile Berlin arasında yaşanan birçok krizden birisi olan ziyaret, ‘NATO şemsiyesi’ altında yapıldı. NATO’nun ABD’li Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller başkanlığındaki ziyarete, Türkiye’nin terör örgütü PKK’yı desteklediği gerekçesiyle karşı çıktığı Sol Parti (Die Linke) milletvekili Alexander Neu da katıldı.



Ziyaretin ‘NATO amaçlı’ yapıldığını göstermek için heyet Brüksel’den Konya’ya geldi. NATO üslerinin bakım ve lojistik hizmetlerinden sorumlu üst düzey yetkililer de 7 Alman milletvekilinin bulunduğu heyette yer aldı. Heyetin ziyaretine Türk askeri ve Dışişleri yetkilileri eşlik etti ve heyetlerarası görüşme yapıldı. Terör örgütü DEAŞ ile mücadele çerçevesinde Konya’da bulunan Alman askerleri hem yer hizmetleri personeli, hem erken uyarı sistemi donanımlı AWACS uçakları mürettebatı olarak görev yapıyor.



Alman vekillerin Konya ziyaretine çok önceden izin veren Türkiye, temmuz başında Hamburg’daki G-20 Zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk vatandaşlarına hitap etmesi engellenince Konya iznini geri çekmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun mektup teatisi sonunda Türkiye, ziyaretin ‘NATO şemsiyesi’ altında yapılmasına izin vermişti.



