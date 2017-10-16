Geldi fitness ayları...

Yaz bitti, fitness çalışmaları da bitti diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yaza fit bir vücutla girmek için şimdiden spor yapmaya başlamak gerek.

Yaklaşık 6 aylık düzenli fitness, yaza bomba gibi girmemize yardımcı olacak. Yani kışın yapılacak fitness, yaza yatırım ve beach’lerde, havuzlarda, partilerde bir o kadar da özgüvenli olmak demek. Özgüvenimize yapacağı doping etkisi sanırım işin en önemli kısmı. Fitness iyi, hoş ama bunun da suyunu çıkaranlar var.

Bir spor salonu rutini haline gelmiş diyaloglara hepimiz maruz kalıyoruz. Bazen iş hayatında bazen sokakta bazen de kampüste. Çünkü onlar aramızda yaşıyor.

HER SABAH 6 YUMURTA BEYAZI

Protein, kas gelişimi için hepimiz adına önemli. “Protein önemli, moruk. Ben her sabah 6 yumurta beyazı yiyorum.” vb. cümleler ise yumurtadan da hayattan da soğutur. Yumurta sarısının fazlası sıkıntı yaratacağından sadece beyazını yemek daha verimli olabiliyor. Kas meraklıları ise protein kullanımını abartmak zorundadır.

MAKARNA OUT / KARBONHİDRAT IN

Şimdiye kadar makarna olarak anılıyordu. Ama o artık o bir karbonhidrat. Spora yeni başlayan ve yediğine, içtiğine dikkat eden arkadaşlarımız için her şey artık protein, karbonhidrat, yağa vb. şeylere göre değerlendirilir. Kendilerine bol proteinli bir hayat diliyoruz.

AYNA MERAKI

En sevilenlerde ise ayna karşısında kendi fotoğrafını, videosunu, boomerang’ını çekenler var. Before/After ise bu işin olmazsa olmazı. Hepimiz bu insanlarla bayılıyoruz değil mi?

“Hof, bugün de squat bitti.”

FITNESS MASTER DEGREE

Demek bir senedir spor salonuna gidiyorsun ve fitness ve vücut geliştirmeye ilgili her şeyi biliyorsun. Eğitmenlerin seninle gurur duyuyor olmalı. “Öyle değil böyle yapacaksın” tripleri bu arkadaşların ortak noktalarıdır. Sonuçta yıllarını bu işe verdiler. Seni kutluyoruz.

INSTAGRAM İÇİN FITNESS

En yaygın sporların başında artık Instagram için fitness gelmektedir. Kişiler spor salonuna giderek ilgili antrenmanlarına başlar. Bir yandan egzersiz hareketlerini yaparken bir yandan “Hangi açıdan daha fotojenik gözükürüm?” soruları kafada belirlemeye başlar. Birkaç denemeden sonra fotoğraf çekilir. İlgili spor salonu fotoğrafta etiketlenir ve Instagram akışına bırakılır.

SHARAPOVA HAREKETLERİ

Bir de spor salonunda bağırarak çalışan arkadaşlar vardır, bilirsiniz. Tenis maçlarında maruz kaldığımız Maria Sharapova sesleri misali, ağırlık kaldırınca değişik sesler çıkaran kişilerdir. Çevresi rahatsız eden bu arkadaşlarımız, bu seslerle kendilerini motive etmektedir. En iyisi yanınızda bir kulaklık bulundurun. Müzik dinleyerek bu seslere maruz kalmamış olursunuz.