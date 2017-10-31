Geforce GTX 1070 ekran kartlarının fiyatı düştü!

GeForce GTX 1070 Ti ekran kartını pahalı bulanlar ve GeForce GTX 1070 fiyatında indirim bekleyenler için yapılan bu önemli hamle büyük bir avantajı da beraberinde getirebilir. Yeni düzenleme ile birlikte GeForce GTX 1070 Founders Edition ekran kartının fiyatı 399$ olarak belirlendi. Özelleştirilmiş versiyonların ise 329$ civarında olacağı belirtiliyor.

Güncelleme ile birlikte GeForce GTX 1070 oldukça cazip hale geldi. GeForce GTX 1060 ekran kartı 300$-330$ arasında gezinirken oyuncular GeForce GTX 1070 ekran kartından yana tercih kullanacaktır. Fiyat indirimi sonrasında GeForce GTX 1060 ekran kartının olumsuz etkileneceğini düşünmek yanlış olmaz. Bu bakımdan GTX 1060, GTX 1050 Ti ve GTX 1050 ekran kartlarında da indirimler olabilir. Bu hamle AMD Radeon RX Vega serisini oldukça zor durumda bırakacak.