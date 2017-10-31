Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>Geforce GTX 1070 ekran kartlarının fiyatı düştü!

    Geforce GTX 1070 ekran kartlarının fiyatı düştü!

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 09:53 | Son Güncelleme:

    Dünyanın önde gelen ekran kartı üreticilerinden Nvidia'nın amiral ekran kartlarından GeForce GTX 1070'in fiyatında indirime gidildi.

    GeForce GTX 1070 Ti ekran kartını pahalı bulanlar ve GeForce GTX 1070 fiyatında indirim bekleyenler için yapılan bu önemli hamle büyük bir avantajı da beraberinde getirebilir. Yeni düzenleme ile birlikte GeForce GTX 1070 Founders Edition ekran kartının fiyatı 399$ olarak belirlendi. Özelleştirilmiş versiyonların ise 329$ civarında olacağı belirtiliyor.

    Güncelleme ile birlikte GeForce GTX 1070 oldukça cazip hale geldi. GeForce GTX 1060 ekran kartı 300$-330$ arasında gezinirken oyuncular GeForce GTX 1070 ekran kartından yana tercih kullanacaktır. Fiyat indirimi sonrasında GeForce GTX 1060 ekran kartının olumsuz etkileneceğini düşünmek yanlış olmaz. Bu bakımdan GTX 1060, GTX 1050 Ti ve GTX 1050 ekran kartlarında da indirimler olabilir. Bu hamle AMD Radeon RX Vega serisini oldukça zor durumda bırakacak.

    Etiketler: nvidia , geforce gt 1070
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri