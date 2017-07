Gedik Borsa okulu 31 Temmuz’da eğitimlere başlıyor

GÜYEM (İstanbul Gedik Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi) bünyesinde faaliyetlerini sürdürecek olan Borsa Okulu başta finans sektörü ve reel sektör olmak üzere yaşam boyu öğrenme bakış açısıyla çocuklara, gençlere, üniversite öğrencilerine, ev hanımlarına ve emeklilere ekonomi-finans alanında eğitimler vermeyi hedefliyor.

İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal Yerleşkesi’nde kurulan laboratuarlarda gerçekleştirilecek eğitimler toplumun her kesimini kapsayacak şekilde hem temel hem de uzmanlık düzeyindeki programlardan oluşuyor. Teorik bilgiler kadar uygulamalı eğitimlere de ağırlık verilerek gerçekleştirilecek programların eğitim kadrosunda ise ekonomi-finans alanında uzman akademisyenler, sektörden profesyoneller ve uygulamacılar yer alıyor.

Yıl boyunca devam eden eğitimler İstanbul Gedik Üniversitesi Kartal ve Nişantaşı Yerleşkelerinde yapılacak.

EĞİTİMLER:

· Kendi Portföyünün Yöneticisi Olmak

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi: Bu eğitimde mali birikimlerini kendi yönetmek isteyen kişilerin yatırım araçlarını tanıması, bu araçların seçiminde ve zamanlamasında dikkat edilmesi gereken faktörleri yorumlayabilmesi ve finansal piyasalarını temel işleyiş kurallarını bilmesi hedeflenir. Eğitiminde kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren organize piyasalar ve piyasalardaki sermaye piyasası araçları bulunmaktadır.

Kimler Katılabilir: Ekonomi ve finansa ilgi duyan, finansal yatırım araç ve tekniklerini öğrenmek isteyen çalışanlar.

· Çocuklara Yönelik Finansal Okuryazarlık (7-11 yaş)

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi: Bu eğitimle 7-11 yaş arasındaki çocuklara genel ekonomik ve finansal kavramların verilmesi hedeflenir. Eğitim; genel ekonomik ve finansal kavramlar ve finansal uygulama konularını içermektedir. Program sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

Kimler Katılabilir: 7-11 yaş arasındaki çocuklar.

· Teknik Analiz Eğitimi

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi: Eğitim, Teknik Analiz’in temel kavramları olarak kabul edilen trendler, hareketli ortalamalar ve önemli göstergelerin grafikler üzerinde oluşturulması ve yorumlama tekniklerini kapsar. Katılımcıların kendi yatırımlarına yön verirken teknik analizi bilinçli ve etkin kullanması hedeflenir. Program sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

Kimler Katılabilir: Sermaye piyasalarında faaliyet gösteren banka ve aracı kurum çalışanları ile kendi yatırımlarına yön verirken teknik analizi de etkin olarak kullanmak isteyen tüm yatırımcılar.

EĞİTMENLER:

· Can Pamir - Gedik Yatırım Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

1972 yılında Ankara’da doğu. İlk ve Orta Eğitimi'ni TED Ankara Kolej’inde tamamladı. ODTÜ İşletme Bölümü’nü, 4.00 not ortalamasıyla Üniversite Birincisi olarak bitirdi. University of Illinois at Urbana-Champaign’de muhasebe ve finans alanındaki yüksek lisans çalışmasını da 4.00 tam ortalamayla birinci olarak tamamladı. Dünya Bankası’nın özel sektör kolu International Finance Corporation (IFC)’de Türk ve Hırvat bankalarından sorumlu yatırım uzmanı, Finansbank Grubu’nun bankalarında kurumsal bankacılık, ticaret finansmanı, özel bankacılık alanlarında yönetici olarak çalıştı. 2006 yılında İş Yatırım Pazarlama Müdürlüğü’nü kurdu ve 2015 yılına kadar İş Yatırım’ın pazarlama strateji ve faaliyetlerinin geliştirilmesi ve koordinasyonundan sorumlu Pazarlama Müdürü olarak görev aldı. 2015 yılı Nisan ayında Gedik Yatırım’a Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı. Bilgi Üniversitesi’ndeki Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı’nda finansal ürünlerin pazarlama ve satışı konularında ders veren Can Pamir, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

· Ercan Göçmen - Gedik Yatırım Eğitim Müdürü

1995 Yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Göçmen, 1997-2004 yılları arasında Oyak Portföy Yönetimi ve Kent Portföy Yönetimi AŞ’de araştırma uzmanı ve portföy yöneticisi; 2004-2016 yıllarında ise Deniz Yatırım AŞ’de stratejist ve araştırma müdürü olarak çalışmıştır. 2016 yılından bu yana Gedik Yatırım AŞ’de Eğitim Müdürü olarak çalışan Göçmen 2006 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Yüksek Okulunda misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.