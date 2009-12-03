Fatih Kaya yazıyor

Neyi mi?Fenerbahçe ile Galatasaray’ı geçemezsin diyor...Ne zaman mı?5. Hafta, Beşiktaş, Galatasaray’a kaybettiğinde...Büyüka, soruyor...diyor...Geçen seneki Galatasaray ile Fenerbahçe arasında dağlar kadar fark varmış...O yüzden geçemez diyor. Yoksa(!)lık yapmıyormuş...Büyüka, aradan gazlıyor...Futbol dahileri sizi...Şimdi mi?diyebiliyor...Sanki, sallayan o değilmiş gibi?diyemiyor...Ne mi diyor? Çaktırmayın...Pardon Hocam...Senin anlattıklarında La Fonten’den Masallar değil...Ama noldu?Geçti Hoca, geçti!Öyle bir geçti ki, farkına bile varamadın...Açık açık konuştun...Sözünün arkasında dur...Beşiktaş adım adım zirveye ilerliyor, sakın çark etme!

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Tüm futbol yorumcularının Mustafa Hoca’ya bir özür borcu var...

Utanmayın, sıkılmayın...

Özrünüzü dileyin...

Bundan sonra da asla büyük konuşmayın...

Benim mi?

Derdim farklıydı...

Taraftar – Yönetim ateşinin kıvılcımını rotasyon hataları ile Hoca tetikledi...

Yazdıklarım ortada...

Kızgındım ve kırgındım...

Ama, Beşiktaş’ı yeniden rayına oturttuğu için hem özrü mü dilerim hem de teşekkürümü ederim...

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Delgado Türk oldu...

Beşiktaş’ın İtalyan kırması, Arjantinli kocaman yürekli 10 numara futbolcusu...

Sözleşmesi donduruldu...

Sesini çıkartmadı...

Belki kırıldı, ama ne Beşiktaş’ı inciticek bir demeç verdi ne de sitem etti...

Sakatlığının geçmesini bekledi...

Sustu ve çalıştı...

Ve yeniden Beşiktaş formasını giymek için geri sayıma geçti...

Aslında Delgado hepimize ders verdi...

Nasıl mı?

Bir kaptana yakışır şekilde hareket etti...

Öncelikle kulübünün çıkarlarını düşündü...

Bencillik yapmadı...

Kariyerini dondurmak, her futbolcunun cesaret edebileceği bir davranış değil...

Belki şuan da Delgado yabancı kontejanına takılı görünüyor...

Ama atlanan bir gerçek var. Gösterdiği olgunluk ve büyük özveriyle o çoktan Türk oldu...

Bizden biri...

Hangi yabancı futbolcu böyle bir davranış yapar? Şüpheli... Hatta net bir cevapla yapmaz...

Bu çocuk farklı, yürekli ve Beşiktaş’ta kendini yeniden ispatlamak için bekliyor...

O’na güvenmeyenleri mahçup etmek sahaya adım adacağı günü iple çekiyor...

Mustafa Hoca aslında net bir mesaj verdi...

Delgado için çözüm arıyoruz...

Sevgili Hoca çözüm çok net!

Ruhu oldu, sıra kimliğinde...

