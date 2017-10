Geçmişte oda arkadaşı olmuş 4 ünlü isim

1- Wes Anderson ve Owen Wilson

Owen Wilson ve Wes Anderson, Hollywood'da fırtına estirmeden kısa bir süre önce, Teksas'ta yol almaya çalışan iki çocuktu. Anderson, Houston'dan geldi; Wilson ise Dallas'tan; ve ikisi sonunda Austin'de bir araya geldi. Her ikisi de University of Texas'ta öğrenciydi. Sonra daha az heyecan verici bir oyun yazarlığı dersinde birbirlerini fark ettiler. Anderson; belki profesör ders anlatırken Wilson'un New York Times okumasından etkilendi, belki başka bir şey; ama sonunda geleceğin aktörüne yaklaştı ve ona yaratıcı bir yazı sınıfıyla ilgili bir soru sordu. Kısa bir süre sonra, filmler hakkındaki kesintisiz konuşmaları, onların oda arkadaşı olmasına yol açtı.

Bir süre sonra Wilson ve Anderson, Bottle Rocket isimli filmle girdikleri sinema sahnesinde ünlendi! Rushmore isimli filmden sonra da, ikili Los Angeles'ta, Wilson'un kardeşi Luke ile birlikte yaşıyorlardı. Düşünsenize, aynı evde yaşayan üç yeni film yapımcısı: Luke Wilson, Owen Wilson ve Was Anderson! Anderson'un bir sonraki filmi için, yaşadığı ev biçilmiş bir kaftan olmalı.

2- Justin Timberlake ve Ryan Gosling

90'lı yıllarda Rylan Gosling ve Justin Timberlake, çok daha genç ve heyecanlı iki kafadardı. İkili Disney Channel'ın The Mickey Mouse Club'ında ortak yıldızlardı ve ekranda dans etmedikleri zamanlarda birlikte her türlü yaramazlığa girişiyorlardı. Timberlake, o yıllarla ilgili olarak, "Korkunç şeyler yapıyorduk" diyor. Mesela ikilinin MGM stüdyolarında çalıntı bir golf arabası ile dolaşmışlıkları bile varmış! İkili, daha sonra, ev arkadaşlığı da yaptılar; Timberlake yine bununla ilgili, "Muhtemelen gösteride yer alan çocuklardan biraz daha yakındık, çünkü aynı banyoyu paylaşmak zorunda kaldık" diyor. Ve tüm bunlara rağmen, dünyaca tanınan bu iki isim, 96'da program iptal edildikten sonra dağıldılar.

3- Christopher Reeve ve Robin Williams

Robin Williams ve Christopher Reeve gece ve gündüz kadar farklı görünüyorlar. Birisi kısa ve tıknaz, diğeri uzun ve zayıf. Birisi Bayan Doubtfire gibi bir deli bir karakteri canlandırırkenki oyunculuğuyla ünlü; diğeri Süpermen! Ama tüm bu farklılıklara rağmen, bu iki adam, inanılmaz derecede yakınlardı; birlikte iyi ve kötü zamanlar geçirdiler.

Bilinene göre bu ikili, ilk olarak Juilliard School'a kabul edildikleri 1973 yılında bir araya geldi. 20 öğrenci arasından ileri programa kabul eden iki kişi onlardı ve kısa bir süre önce aynı odayı paylaşırken birbirlerine söz vermişlerdi; biri zengin ve ünlü olursa diğerine yardım edecek!

Tahmin edebileceğiniz gibi, Christopher Reeve, Robin Williams'la yaşamanın çok eğlenceli olduğunu anlatıyor. Hatta " daha önce bir insanda o kadar fazla enerji görmediğini" ve "sessizce öğretmenleri taklit ederken gülmekten yüzlerinin karıncalandığını" söylüyor. Tıpkı aynı odayı paylaşırken birbirlerine söz verdikleri gibi, elbette Reeve, Williams'a ihtiyaç duyduğu her anda yardımcı olmuş. Williams'a göre, ona öğrenci kredisi için para gelmediğinde, Reeve onun karnının doyduğundan emin olmadan kendi yemek yemezmiş.

Williams ise, en yakın arkadaşının ona yaptığı iyilikleri hiçbir zaman unutmamış. Yıllar sonra Reeve bir kaza geçirip felç olduğunda, sürekli onun yanında olup onu güldürmüş, cesaretlendirmiş. Hatta Reeve riskli bir omurga ameliyatına girecekken, Williams odaya cerrah kılığında girip arkadaşını muayene etmiş! İşte tüm bunlar yüzünden Reeve, Willams'ı, "dünyaya bir hediye" olarak değerlendiriyor! Umuyoruz, bu tatlı iki adam dünya dışında bir yerlerde yine birlikte gülüyor ve eğleniyorlardır...

4- David Bowie ve Iggy Pop

1976'da David Bowie, Los Angeles'ta yaşamaktan bıkmıştı. Bu yüzden gitarını alıp Avrupa'ya uçtu ve sonunda Berlin'de kalmaya karar verdi. Thin White Duke oto parçaları mağazasının üzerinde bir daire kiraladı ve o dönemde sandalyelere inanmadığı için günlerini yere oturarak geçirdi. Ancak Bowie, yerde kamp yapan tek kişi değildi: Dairesini diğer bir rock tanrısı Iggy Pop'la paylaşıyordu.

İki ünlü müzisyen ilk kez 1971 yılında bir araya geldiler ve birkaç yıl boyunca birlikte gezip, birlikte müzik yaptılar. Sonra aynı sebeplerden birlikte Almanya'ya gittiler ve aynı daireyi paylaşmaya başladılar. Aralarındaki dostluk, müzik anlamında ikisi için de çok yararlı oldu.

Daha sonra Iggy Pop, arkadaşı için, "Bowie benim için insanların düşündüğü dostuk kavramından çok daha fazlasıydı" dedi...

Kızlardan Futbol&Basketbol Challange - Yersen