Haberler>Kelebek Magazin>Keyif Haberleri>Geçmişte oda arkadaşı olmuş 4 ünlü isim

Geçmişte oda arkadaşı olmuş 4 ünlü isim

Ünlü insanların yaşamları bize her zaman "farklı" gelmiştir. Elbette ünlü olmayan bir insanın hayatıyla aynı hayatı yaşamıyorlar ama onlar da insan olmanın getirdiği belli başlı şeylerin etrafında dönüp duruyorlar. Mesela çok ünlü bir dünya yıldızının büyük bir konakta yalnız yaşamasını beklerken, aslında onun da yakın arkadaşıyla birlikte kamp yaptığı, hatta aynı odayı paylaştığı zamanlar olmuş olabilir... Aşağıda göreceğiniz isimler, bu cümleyi kanıtlar nitelikte. İşte geçmişte aynı odayı paylaşan dünyaca ünlü isimler.

Kaynak: Doğan Burda
16.10.2017 - 13:24

1- Wes Anderson ve Owen Wilson

Owen Wilson ve Wes Anderson, Hollywood'da fırtına estirmeden kısa bir süre önce, Teksas'ta yol almaya çalışan iki çocuktu. Anderson, Houston'dan geldi; Wilson ise Dallas'tan; ve ikisi sonunda Austin'de bir araya geldi. Her ikisi de University of Texas'ta öğrenciydi. Sonra daha az heyecan verici bir oyun yazarlığı dersinde birbirlerini fark ettiler. Anderson; belki profesör ders anlatırken Wilson'un New York Times okumasından etkilendi, belki başka bir şey; ama sonunda geleceğin aktörüne yaklaştı ve ona yaratıcı bir yazı sınıfıyla ilgili bir soru sordu. Kısa bir süre sonra, filmler hakkındaki kesintisiz konuşmaları, onların oda arkadaşı olmasına yol açtı. 

Bir süre sonra Wilson ve Anderson, Bottle Rocket isimli filmle girdikleri sinema sahnesinde ünlendi! Rushmore isimli filmden sonra da, ikili Los Angeles'ta, Wilson'un kardeşi Luke ile birlikte yaşıyorlardı. Düşünsenize, aynı evde yaşayan üç yeni film yapımcısı: Luke Wilson, Owen Wilson ve Was Anderson! Anderson'un bir sonraki filmi için, yaşadığı ev biçilmiş bir kaftan olmalı. 

Geçmişte oda arkadaşı olmuş 4 ünlü isim

2- Justin Timberlake ve Ryan Gosling

90'lı yıllarda Rylan Gosling ve Justin Timberlake, çok daha genç ve heyecanlı iki kafadardı. İkili Disney Channel'ın The Mickey Mouse Club'ında ortak yıldızlardı ve ekranda dans etmedikleri zamanlarda birlikte her türlü yaramazlığa girişiyorlardı. Timberlake, o yıllarla ilgili olarak, "Korkunç şeyler yapıyorduk" diyor. Mesela ikilinin MGM stüdyolarında çalıntı bir golf arabası ile dolaşmışlıkları bile varmış! İkili, daha sonra, ev arkadaşlığı da yaptılar; Timberlake yine bununla ilgili, "Muhtemelen gösteride yer alan çocuklardan biraz daha yakındık, çünkü aynı banyoyu paylaşmak zorunda kaldık" diyor. Ve tüm bunlara rağmen, dünyaca tanınan bu iki isim, 96'da program iptal edildikten sonra dağıldılar.

Geçmişte oda arkadaşı olmuş 4 ünlü isim

3- Christopher Reeve ve Robin Williams

Robin Williams ve Christopher Reeve gece ve gündüz kadar farklı görünüyorlar. Birisi kısa ve tıknaz, diğeri uzun ve zayıf. Birisi Bayan Doubtfire gibi bir deli bir karakteri canlandırırkenki oyunculuğuyla ünlü; diğeri Süpermen! Ama tüm bu farklılıklara rağmen, bu iki adam, inanılmaz derecede yakınlardı; birlikte iyi ve kötü zamanlar geçirdiler.

Bilinene göre bu ikili, ilk olarak Juilliard School'a kabul edildikleri 1973 yılında bir araya geldi. 20 öğrenci arasından ileri programa kabul eden iki kişi onlardı ve kısa bir süre önce aynı odayı paylaşırken birbirlerine söz vermişlerdi; biri zengin ve ünlü olursa diğerine yardım edecek!

Tahmin edebileceğiniz gibi, Christopher Reeve, Robin Williams'la yaşamanın çok eğlenceli olduğunu anlatıyor. Hatta " daha önce bir insanda o kadar fazla enerji görmediğini" ve "sessizce öğretmenleri taklit ederken gülmekten yüzlerinin karıncalandığını" söylüyor. Tıpkı aynı odayı paylaşırken birbirlerine söz verdikleri gibi, elbette Reeve, Williams'a ihtiyaç duyduğu her anda yardımcı olmuş. Williams'a göre, ona öğrenci kredisi için para gelmediğinde, Reeve onun karnının doyduğundan emin olmadan kendi yemek yemezmiş. 

Williams ise, en yakın arkadaşının ona yaptığı iyilikleri hiçbir zaman unutmamış. Yıllar sonra Reeve bir kaza geçirip felç olduğunda, sürekli onun yanında olup onu güldürmüş, cesaretlendirmiş. Hatta Reeve riskli bir omurga ameliyatına girecekken, Williams odaya cerrah kılığında girip arkadaşını muayene etmiş! İşte tüm bunlar yüzünden Reeve, Willams'ı, "dünyaya bir hediye" olarak değerlendiriyor! Umuyoruz, bu tatlı iki adam dünya dışında bir yerlerde yine birlikte gülüyor ve eğleniyorlardır...

Geçmişte oda arkadaşı olmuş 4 ünlü isim

4- David Bowie ve Iggy Pop

1976'da David Bowie, Los Angeles'ta yaşamaktan bıkmıştı. Bu yüzden gitarını alıp Avrupa'ya uçtu ve sonunda Berlin'de kalmaya karar verdi. Thin White Duke oto parçaları mağazasının üzerinde bir daire kiraladı ve o dönemde sandalyelere inanmadığı için günlerini yere oturarak geçirdi.  Ancak Bowie, yerde kamp yapan tek kişi değildi: Dairesini diğer bir rock tanrısı Iggy Pop'la paylaşıyordu.

İki ünlü müzisyen ilk kez 1971 yılında bir araya geldiler ve birkaç yıl boyunca birlikte gezip, birlikte müzik yaptılar. Sonra aynı sebeplerden birlikte Almanya'ya gittiler ve aynı daireyi paylaşmaya başladılar. Aralarındaki dostluk, müzik anlamında ikisi için de çok yararlı oldu.

Daha sonra Iggy Pop, arkadaşı için, "Bowie benim için insanların düşündüğü dostuk kavramından çok daha fazlasıydı" dedi...

Geçmişte oda arkadaşı olmuş 4 ünlü isim

 

 

Kızlardan Futbol&Basketbol Challange - Yersen

 

Son Güncelleme :
Etiketler: ünlüler , keyif
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri