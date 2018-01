Geçit töreninde panik

İngiltere’de her yeni yılın ilk günü başkent Londra’da yapılan geçit töreninde kalabalıktan ürken bir at paniğe kapıldı. Şaha kalkan at, koşum takımlarına takılarak yere düştü. 5 dakika boyunca atı kendine getirmeye çalışan görevliler, talihsiz hayvanı törenden çıkardı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

Geçit töreni için dünyanın çeşitli yerlerinden 8 bin gösterici geldi. Bunlar arasında akrobatlar, dansçılar, ponpon kızlar ve bando takımları yer aldı.

Motosikletli ekipler, havada uçarak şovlarını yaptı.

Geçit törenini izlemek için 500 bin kişinin bölgeye geldiği ifade ediliyor.