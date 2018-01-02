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    Geçit töreninde panik

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 11:20 | Son Güncelleme:

    Londra'daki geleneksel yeni yıl geçit töreninde paniğe kapılan bir at yere düştü. O görüntüler objektiflere böyle yansıdı.

    İngiltere’de her yeni yılın ilk günü başkent Londra’da yapılan geçit töreninde kalabalıktan ürken bir at paniğe kapıldı. Şaha kalkan at, koşum takımlarına takılarak yere düştü. 5 dakika boyunca atı kendine getirmeye çalışan görevliler, talihsiz hayvanı törenden çıkardı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

    Geçit töreninde panik

    Geçit töreninde panik

    Geçit töreni için dünyanın çeşitli yerlerinden 8 bin gösterici geldi. Bunlar arasında akrobatlar, dansçılar, ponpon kızlar ve bando takımları yer aldı. 

    Geçit töreninde panik

    Geçit töreninde panik

    Motosikletli ekipler, havada uçarak şovlarını yaptı.

    Geçit töreninde panik

    Geçit töreninde panik

    Geçit törenini izlemek için 500 bin kişinin bölgeye geldiği ifade ediliyor.

    Etiketler: yeni yıl
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