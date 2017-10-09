Geçici yöneticiler tecrübeyi konuşturuyor

ABD’den Çin’e kadar 17 ülkede yer alan ve havuzunda 100 binin üzerinde geçici yönetici bulunan SMW, bugüne kadar çeşitli kuruluşlara 8 binden fazla geçici yönetici sağlamış bir organizasyon. Peki geçici yöneticilik ne anlama geliyor?



Expertera Şirket Ortağı Hayal Koç, genellikle satın alma, birleşme ya da dijital dönüşüm gibi kritik süreçlerde geçici yöneticilere ihtiyaç duyulduğunu aktarıyor. Geçici yöneticiler, bir şirkette sadece belirli bir süre için, çoğunlukla 3-18 aylığına görevlendiriliyor. Bu çalışanlar genellikle emekli olmuş ya da emekliliği yaklaşan, ortalama 20 yıllık iş tecrübesine sahip kişiler oluyor. Artık bir yere bağlı olmadan ailelerine daha çok vakit ayırıp kendi istedikleri zaman çalışmayı tercih eden ve bunca yıllık birikimlerini bir şekilde kullanmak isteyen kişiler bu modelde çalışmak isteyebiliyor. Hayal Koç’a göre kariyerinde belli bir yere gelmeyi başarmış geçici yöneticilerin önceliği para değil, bir sorunu çözmek, cankurtaran olmak.



YOL HARİTASI ÇIKARIYOR

Koç, burada önemli olan noktanın bu kişilerin o an şirkette yaşanan sorunu daha önce de tecrübe etmiş olması olduğunu vurguluyor. Örneğin, bir firmanın satışı söz konuysa, daha önce başka bir firmada çalışırken aynı süreci yaşamış, o süreçte ne yapılacağını adım adım bilen birisi geçici olarak göreve getirebiliyor. Sorunun çözümünü bulmak, yol haritasını çıkarmak ve sistemi oturtup görevi mevcut kadroya devretmek bu yöneticilerin görevi oluyor. Geçici yöneticiler daha önce şirkette yaşanan durumla ilgili uzman ve spesifik olarak o konuda deneyimli oldukları için şirkete geldiklerinde bir eğitim veya alışma sürecine ihtiyaç olmuyor. Geçici yöneticiler, çoğunlukla finansal problemleri çözme amacıyla CFO veya dijital dönüşüm süreçlerinde CDO sorumluluklarıyla göreve alınırken bazen geçici CEO bile olabiliyor. Örneğin, yurtdışında bir şirket, Türkiye’de bir ofis açmak istediğinde kuruluş aşamasında Türk mevzuatını bilen bir kişiye ihtiyaç duyabiliyor. Bu kişi işleri oturturken aynı zamanda gelecekte kendi koltuğuna oturacak bir çalışanı eğitebiliyor.

‘RUTİN İŞ YOK’

Endüstriyel ürünler üreten global bir şirkette geçici CEO’luk görevini yürüten Karsten Pillukeit, geçici yöneticilikte rutin işin olmadığını vurguluyor. Pillukeit, “Kısa sürede hem liderlik göstermeniz, hem de birçok problemi çözmeniz gerekiyor. Önceki tecrübelerimden de faydalanabiliyorum” diyor. Geçici yöneticiliği girişimciliğe benzeten Pillukeit, bu görevde fikirlerinizi sattığınızı ve firmanın geleceğine yön veren önemli kararlar alabildiğinizi söylüyor. Proje bittikten sonra çalışmak isteyince başka bir proje bulma gerekmesi Pillukeit’in saydığı bazı dezavantajlar.

‘GÜVEN VERMEK ŞART’

Bir gayrimenkul firmasında geçici CFO’luk yapan Meltem Aydın için proje bazlı çalışmak hem esnekliği, hem de uzmanlığını farklı şirket ve sektörlerde değerlendirmesini sağlamış. Geçici yöneticilerin hem şirket ve çalışanları arasındaki mesafeyi koruyabilmesi, hem de ekibin bir parçası olmayı başarabilmesi ve güven verebilmesi gerektiğini düşünen Aydın, “Geçici yöneticiliğin en büyük avantajı şirketin güdümüne girmeden gerektiğinde zor adımları atarak işinizi yapabilmek. En büyük dezavantajı ise belirsizlik ve uzun vadede önünüzü görememek” diyor.