Geçici plakayla vurgun... Hepsine aynı plakayı takmış

Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, Bakırköy’de şüphelendikleri lüks cipi durdurdu. Aracı geniş çaplı bir sorgulamaya alan ve beynini kontrol eden ekipler, aracın geçtiğimiz Nisan ayında İsviçre’den çalınmış olduğunu belirledi. Aracın içerisindeki Ersin B. nin ifadesi alındı, B. aracı 344 bin lira karşılığında Aydın Ş’den (49) aldığını söyledi.

Yapılan araştırmada, daha önce başka bir suçtan 10 yıl hapis cezası alarak cezaevinde kaldığı belirlenen Aydın Ş’nin aracı sahte evraklar düzenleyip 344 bin TL karşılığında Ersin B’ye sattığı tespit edildi. B’ye çalıntı araç satın almaktan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Aydın Ş. nin açtığı ofis ve internet üzerinden, “Yurtdışından gelen araçlarınızın işlemleri yapılır” şeklinde ilan vererek, vatandaşları ağına düşürdüğü, sadece evrak işlemleri için 5 bin TL para aldığı tespit edildi. Aydın Ş’nin yurtdışından çalıntı araçları satın aldığı ve sahte evraklar düzenleyerek üzerine taktığı geçici plakayla sattığı tespit edildi. Satılan araçlara 59 G 8053 plakası takılı olduğu da belirlendi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Aydın Ş. ve beraberindeki Samet S. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





