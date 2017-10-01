Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Gecenin sürprizi Turgut Özal'ın şef aşçı torunu...

    Gecenin sürprizi Turgut Özal'ın şef aşçı torunu...

    Hürriyet Haber
    01.10.2017 - 17:08 | Son Güncelleme:

    Mey-Diageo’daki koltuk değişim gecesinin sürprizi Turgut Özal'ın şef aşçı torunu Uğur Ekren oldu.

    Yıllarca Mey’in kaptan koltuğunda oturan ve emekli olan Galip Yorgancıoğlu’nun veda gecesi merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın torunu Uğur Ekren’in varlığıyla ilgi çekti.

    Cumhuriyet'in haberine göre Turgut Özal’ın kızı Zeynep Özal’dan olan torunu Uğur Ekren’in şef aşçı olarak konukların karşısına çıktı.

    Özal, Sabancı Müzesi içindeki MSA’nın şefliğini yapıyor.

    Yaptığı işi sevdiğini anlatıyor. Ekren, dedesinin evini taşırken, kendisi ile ilgili çizilen karikatürleri sakladığını gördüğünü anlattı. “Onları pek severmiş, ne kadar anlayışlı olduğunu insan bugün daha iyi anlıyor. Hatta arada çıkarıp bakıp gülermiş.

    Ben şimdi onları kendi evime götürdüm. Duvarlara asacağım” dedi.

     

     

    Etiketler: Turgut , Özal , torun , şef aşçı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri