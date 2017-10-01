Gecenin sürprizi Turgut Özal'ın şef aşçı torunu...

Yıllarca Mey’in kaptan koltuğunda oturan ve emekli olan Galip Yorgancıoğlu’nun veda gecesi merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın torunu Uğur Ekren’in varlığıyla ilgi çekti.

Cumhuriyet'in haberine göre Turgut Özal’ın kızı Zeynep Özal’dan olan torunu Uğur Ekren’in şef aşçı olarak konukların karşısına çıktı.

Özal, Sabancı Müzesi içindeki MSA’nın şefliğini yapıyor.

Yaptığı işi sevdiğini anlatıyor. Ekren, dedesinin evini taşırken, kendisi ile ilgili çizilen karikatürleri sakladığını gördüğünü anlattı. “Onları pek severmiş, ne kadar anlayışlı olduğunu insan bugün daha iyi anlıyor. Hatta arada çıkarıp bakıp gülermiş.

Ben şimdi onları kendi evime götürdüm. Duvarlara asacağım” dedi.