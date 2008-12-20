Gecenin lideri

Şerife Çaldenk yazıyor Hem Sivas hem Trabzon hem de Galatasaray yenilirse lider kalma ihtimali dahi var.

Sözün özü liderlik yarışından kopmuş değil.



Rakibini de iki golle geçti;daha fazla gol atılır mıydı; ben pek zannetmiyorum; hem saha şartları hem de havanın soğuk olması futbolcuları iki gole razı etti.



Önder maçın en hatasız ve mücadeleci adamıydı ve bir de gol attı.

Evet tartışıldı; orta hakem gol değil dedi,yan hakem orta çizgiye koşmuştu bile gol diye.

Ben de yan hakem gibi düşünmüştüm ama benim gibi maçı izleyen ve Kuddusi Müftüoğlu gibi düşünenler de vardır eminim.

Olsun önemli olan Önder'in takipçiliği ve son noktayı koymasıydı.

Onu gerçekten tebrik ediyor ve maçın futbolcusu olarak kabul ediyorum.



Edu ve Lugano'nun yokluğunda ne yapacak Fenerbahçe defansı diye bir soru işareti vardı ister istemez kafamızda; ama Önder ve Yasin bu soruya en iyi futbollarını sergileyerek olumlu yanıt vermiş oldular.

Bir de Aragones'e ufak da olsa bir mesaj gönderdiler;"Biz de varız" diyerek.



Ancak maça ikinci yarıda dahil olan Vederson’un hiçbir yararı dokunmadı; hatta ileride kaybettiği ve rakibine kaptırdığı toplarla da tehlikeli anlar yaşattı.

Uğur'un çıkarılıp yerine Vederson'un alınması gerçekten kötü bir tercih oldu; hatta belki de maçı kaybettirebilecek nitelikte bir hareketti.



Bu arada bilmiyorum dikkatinizi çekti mi; Emre'nin çıkması ile birlikte Alex'in dirilişi. Bu sadece biraz olsun sizleri düşündürmek için bir dipnottu.

Ligin ilerleyen maçlarında daha net anlaşılacak ne söylediğim.



Maçın önemli noktalarından biri de; Konyaspor'un beş haftadır golün tadını unutmuş olması, bunu da bu maçla; hem de yine çok enteresan ve tartışmalı bir golle tatmasıydı.

Yine maçı seyredenler arasında olmuştur; kimi ne golü be diye ayağa kalkmış, kimi de bal gibi gol diye tepki vermiştir.

Benim asıl aklımı karıştıran ve kafamda soru işaretlerine yol açan ise daha farklı bir şey.

Konyaspor maçın başından itibaren sıkıştırdı Fenerbahçe defansını hatta maçın ilk yirmi dakikası Fenerbahçe'den daha fazla gol pozisyonuna girdi.

İkinci yarıda da beş hafta sonra ilk golüne kavuştu.

Madem bu takım Fenerbahçe karşısında bu kadar iyi oynayabiliyor ve gol de atabiliyor, beş haftadır nerede?

Karşısında Fenerbahçe olduğu için mi bu kadar canla başla oynadılar.

O zaman bütün takımları Fenerbahçe'ymiş gibi görüp öyle hareket etmeliler; belki şampiyon bile olurlar.