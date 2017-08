Geçen yıla göre yüzde 14 arttı

AVRUPA ülkelerinde çalışan gurbetçilerin bu yıl Türkiye’deki tatil tercihi arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Kültür ve turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Komşunu da al gel’ kampanyası ile yurtdışında yaşayan Türklerin tatillerini Türkiye’de geçirmesine yönelik çağrılar olumlu etki gösterdi.

Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin geçen yıla göre bu yılki tatil tercihinde 34 bin 995 kişi fazlayla yüzde 14’lük artış gözlendi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre yılbaşından Temmuz ayı sonu itibariyle, yurtdışında yaşayan 284 bin 336 Türk, tatil için Antalya’yı tercih etti. Bu rakam, 236 bin 183 kişinin gittiği 2014’e göre yüzde 17, 254 bin 421 kişinin gittiği 2015’e göre de yüzde 11 oranında artış gösterdi.





OTEL TATİLİ ARTIYOR

‘Komşunu da al gel’ kampanyası, yurtdışında yaşayan Türklere yönelik yapılan kampanya ve çağrıların rakamlara bakıldığında olumlu tepki aldığının görüldüğünü belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, “Tabi ki daha fazla beklentimiz var ama sezon devam ediyor. Her zaman oradan gelen bir misafir kitlemiz var zaten. Almanya veya yurtdışında yaşayan, ticaret yapan insanların büyük bölümü her sene tatillerini bir şekilde zaten Türkiye’de geçiriyor. Bunlar eş-dost, akraba ve memleket ziyareti yapıyor. Aynı zamanda da tatil yapan sayısı aslında normal şartlarda geçmişe göre daha da arttı” dedi.

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının Antalya ve sahil kentlerindeki tatil kültürünün de gelişmeye başladığını belirten Ayık, “Amaç, böyle bir kampanyayla sayıyı daha da çoğaltmaktı ve şu an rakamlara yansıyan olumlu bir durum var. Bunu önümüzdeki yıllarda da benzer kampanyalarla devam ettirmek lazım. Çünkü Avrupa’nın tamamında 5 milyona yakın Türk uyruklu insan yaşıyor. 5 milyon büyük bir rakam” diye konuştu.